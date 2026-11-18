Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Dự án thuộc nhóm C, được Ban Thường vụ Trung ương Đảng thống nhất đề án tại Văn bản số 5416 ngày 1-10-2026 và được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 2563 ngày 21-10-2026. Công trình do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành năm 2007.

Ông Nguyễn Đức Tâm - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại lễ khởi công

Dự án được thực hiện trên khuôn viên rộng khoảng 48.832 m². Hiện nơi đây đang bảo quản, trưng bày hơn 1.500 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Mỗi năm, di tích đón hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và du khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử.

Bấm nút khởi công dự án

Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, một số hạng mục tại khu lưu niệm đã xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu bảo quản hiện vật và phục vụ khách tham quan. Việc triển khai dự án lần này nhằm khắc phục tình trạng trên, nâng cấp cơ sở vật chất, đồng thời bảo tồn những yếu tố gốc, giữ gìn không gian trang nghiêm của di tích.

Ông Võ Thành Trung - Giám đốc Ban QLDA

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, thi công và giám sát tập trung nguồn lực, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn công trình. Trong quá trình thực hiện, phải đặc biệt chú trọng bảo tồn các yếu tố gốc, giữ gìn cảnh quan, mỹ thuật và không gian thanh tịnh của khu lưu niệm.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, chính quyền xã Mộ Đức phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn; đồng thời sớm thống nhất phương án quản lý, khai thác sau khi công trình hoàn thành. Qua đó, phát huy Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng thành địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng, gìn giữ giá trị lịch sử, văn hóa và phục vụ phát triển du lịch địa phương.

Diễm Phúc