Sáng 18/11, tại xã Mộ Đức, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khởi công Dự án sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Theo đó, dự án đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng thống nhất chủ trương và UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt đầu tư. Công trình được triển khai trên khuôn viên hiện trạng gần 49.000m², thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2027. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi được giao làm chủ đầu tư.

Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng hiện nay được xây dựng trên nền di tích ngôi nhà và khu vườn nơi ông sinh ra, lớn lên. Di tích được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa Quốc gia năm 2006, công trình hoàn thành năm 2007.

Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng (xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: Đoàn Vương Quốc

Hiện khu lưu niệm lưu giữ hơn 1.500 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, mỗi năm đón hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử.

Tuy nhiên, sau gần 20 năm đưa vào sử dụng, một số hạng mục đã xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu bảo quản hiện vật và phục vụ khách tham quan. Việc sửa chữa, cải tạo nhằm khắc phục tình trạng này, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh, việc sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm là trách nhiệm và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Ngãi đối với người con ưu tú của quê hương, nhà lãnh đạo có nhiều cống hiến cho đất nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn. Trong quá trình thi công, phải đặc biệt chú trọng bảo tồn các yếu tố nguyên gốc, giữ gìn cảnh quan và không gian trang nghiêm của di tích.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.

Sau khi được sửa chữa, cải tạo, Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò là địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng, điểm đến văn hóa, lịch sử của tỉnh Quảng Ngãi.

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng sinh ngày 1/3/1906 trong một gia đình trí thức ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức (nay là xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi). Suốt cuộc đời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng gắn với sự nghiệp 75 năm hoạt động cách mạng và được Đảng và Nhà nước giao nhiều trọng trách: 41 năm là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ, 10 năm là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương.