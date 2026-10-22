Quảng Ngãi khởi công cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Đoàn Vương Quốc

Ngày 18.11, tỉnh Quảng Ngãi sẽ khởi công dự án sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức, với tổng mức đầu tư 50 tỉ đồng, từ ngân sách tỉnh.

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Theo Kế hoạch số 394/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 diễn ra từ ngày 1.11 đến 24.11, trong đó các hoạt động cao điểm được tổ chức từ ngày 18.11 đến 24.11 trên phạm vi toàn tỉnh.

Chuỗi hoạt động nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, quảng bá hình ảnh đất và người Quảng Ngãi, gắn việc phát huy giá trị văn hóa với phát triển du lịch và sinh kế cộng đồng.

Trong khuôn khổ tuần lễ, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và quảng bá di sản được tổ chức tại các địa phương. Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc dự kiến diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 18.11 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, kết hợp các hoạt động tại khu dân cư tiêu biểu ở phường Cẩm Thành.

Chương trình có biểu diễn nghệ thuật, phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng, ca khúc về tỉnh Quảng Ngãi, trao giải Cuộc thi ảnh “Quảng Ngãi hạnh phúc - Happy Quangngai 2026” và trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư.

Các hoạt động văn hóa, thể thao dân tộc tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng và gìn giữ những giá trị truyền thống. Ảnh: Quang Vinh

Từ ngày 19.11 đến 23.11, Liên hoan cồng chiêng, xoang và trình diễn các loại hình nghệ thuật liên quan sẽ diễn ra tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh (phường Kon Tum) và phố đi bộ phường Kon Tum.

Bên cạnh đó là lễ hội đường phố, không gian ẩm thực, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng địa phương; hoạt động trình diễn trang phục truyền thống, thể thao dân tộc và triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu Di sản Quảng Ngãi - Khát vọng vươn mình”.

Lễ bế mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc dự kiến diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 23.11 tại Sân vận động tỉnh, phường Kon Tum, với chương trình nghệ thuật tôn vinh các di sản tiêu biểu, lấy di sản cồng chiêng làm trung tâm, gắn với lễ công bố di tích quốc gia đặc biệtNhà ngục Kon Tum.

Không gian trưng bày tại Khu lưu niệm lưu giữ những tư liệu, hiện vật gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Đối với dự án sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, công trình được triển khai trong giai đoạn 2025-2027, chia thành hai giai đoạn với tổng kinh phí lần lượt là 30 tỉ đồng và 20 tỉ đồng.

Các hạng mục đầu tư gồm sửa chữa nhà trưng bày cuộc đời và sự nghiệp, nhà tưởng niệm, nhà làm việc, chiếu phim và thư viện, nhà vọng cảnh, nhà trưng bày hiện vật hiến tặng, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, sân vườn và các công trình phụ trợ.

Giai đoạn 2 sẽ sửa chữa, cải tạo Nhà Lưu niệm - nơi Thủ tướng Phạm Văn Đồng sinh ra và lớn lên thời niên thiếu; đồng thời cải tạo cổng ngõ, sân vườn và đầu tư thiết bị trưng bày.

Việc tổ chức khởi công công trình trong dịp này nhằm gắn hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử với chuỗi sự kiện văn hóa của tỉnh. Qua đó, góp phần lưu giữ những kỷ vật quý báu về cuộc đời, sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, phục vụ tham quan, nghiên cứu lịch sử, giáo dục truyền thống và phát triển du lịch địa phương.