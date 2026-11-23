Chứng minh và hướng dẫn khóa tu có Thượng tọa Thích Nhuận Pháp, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, trụ trì chùa Khánh Sơn.

Thượng tọa Thích Nhuận Pháp hướng dẫn đồng bào Phật tử tụng kinh, kinh hành

Tại khóa tu, Thượng tọa đã có thời pháp thoại chia sẻ những lời dạy thiết thực của Đức Phật; khuyến tấn bà con Phật tử siêng năng học Phật, làm nhiều việc thiện, giữ gìn sự đoàn kết và biết vận dụng giáo pháp vào đời sống thường nhật. Trong không khí thanh tịnh, đại chúng cùng nhau tụng kinh, kinh hành và dùng cơm trong chánh niệm để nuôi dưỡng tâm từ, trưởng dưỡng thiện căn.

Dịp này, Ni sư Thích nữ Liên Nhân, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, trụ trì tịnh xá Khánh Hưng (phường Đăk Plà) cùng quý mạnh thường quân tại TP.HCM đã trao tặng 300 phần quà đến các khóa sinh. Mỗi phần quà gồm: gạo, mì gói và các nhu yếu phẩm, góp phần san sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực cho bà con trong cuộc sống.

Tặng 300 phần quà đến đồng bào Phật tử dân tộc thiểu số

Được biết, tại chùa Khánh Sơn, Thượng tọa Thích Nhuận Pháp thường xuyên duy trì các khóa tu định kỳ cho đồng bào địa phương kết hợp với nhiều hoạt động an sinh xã hội. Qua đó, giáo lý Phật đà ngày càng thấm sâu vào đời sống, lan tỏa tinh thần từ bi, tương thân tương ái và vun đắp khối đại đoàn kết trong cộng đồng.