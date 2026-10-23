Quảng Ngãi khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân

Ngày 23.10, tại Hội trường Ngọc Linh (phường Kon Tum), lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 12 tập thể, 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Tại hội nghị, tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tiếp nhận 738 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức 14 hội nghị thu thập thông tin, khảo sát mộ liệt sĩ và 1 hội thảo khoa học về vị trí mộ liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh.

Các lực lượng đã triển khai 60 đợt khảo sát, xác minh tại 60 địa bàn có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, huy động 1.035 lượt cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia. Ban Chỉ đạo tỉnh cũng tổ chức 27 cuộc làm việc với nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và chính quyền địa phương; tiếp nhận, đối chiếu 35 nguồn thông tin có giá trị cùng các tài liệu liên quan. Qua đó, đã tìm kiếm, quy tập được 49 hài cốt liệt sĩ.

Các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Đáng chú ý, tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm đối với 13.514/13.514 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% chỉ tiêu, sớm hơn 45 ngày so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh và 5 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Toàn bộ mẫu sinh phẩm đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội theo đúng quy định. Công an tỉnh cũng đã lấy mẫu sinh phẩm ADN của 2.970 thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.

Trong hợp tác quốc tế, mùa khô 2025-2026, tỉnh phối hợp với các địa phương của Lào và Campuchia tìm kiếm, quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh. Bước vào mùa khô 2026-2027, Đội K53 đã sang thực hiện nhiệm vụ sớm hơn 2 tháng so với các năm trước; đến nay quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Attapư (Lào).

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên biểu dương những nỗ lực của Ban Chỉ đạo tỉnh và các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là kết quả thu thập mẫu sinh phẩm đối với hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đồng thời, yêu cầu các địa phương triển khai nhiệm vụ chưa hiệu quả phải làm rõ nguyên nhân, nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp khắc phục.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Chỉ đạo tỉnh và Bộ CHQS tỉnh khẩn trương khảo sát, kết luận, tổ chức khai quật, tìm kiếm dứt điểm tại 5 vị trí mộ liệt sĩ tập thể do Ban Chỉ đạo quốc gia và Quân khu 5 cung cấp; tiếp tục rà soát các khu vực còn nghi vấn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không bỏ sót thông tin.

Trong giai đoạn 2 "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ", tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập 280 hài cốt liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành, địa phương và lực lượng liên quan tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ.