Quảng Ngãi khảo sát 3 khu vực ở bệnh xá Đức Phổ nghi có 16 hài cốt liệt sĩ

Chiều 21/10, Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết lực lượng chức năng đang tiến hành khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Đặng Thùy Trâm.

Lực lượng chức năng tổ chức khảo sát khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Q.N)

Theo đó, tại Bệnh xá Đức Phổ có 3 khu vực nghi có khoảng 16 hài cốt được chôn cất. Cụ thể, khu vực 1 thuộc Bệnh xá Đức Phổ (Bệnh xá Đồng Lớn), tại tổ Đồng Lớn, thôn Nước Đang, dự kiến có 1 hài cốt liệt sĩ, chưa xác định được danh tính, có khả năng quê ở Hà Nội, thuộc Sư đoàn 3 Sao Vàng, hy sinh khoảng tháng 5, 6/1973.

Người cung cấp nguồn tin là ông Vũ Quang Trung, y tá bệnh xá giai đoạn 1972-1975, là người trực tiếp chôn cất liệt sĩ. Liệt sĩ được quấn bằng võng dù bộ đội, các di vật kèm theo gồm ảnh người vợ ôm con gái, mặt sau ghi tên và ngày mất, cùng vỏ ống thuốc Ampicillin chứa mảnh giấy ghi thông tin chi tiết.

Khu vực 2 thuộc Bệnh xá Đức Phổ (Bệnh xá Hố Sâu giai đoạn 1971-1972), tại tổ Hố Sâu, thôn Đồng Răm, dự kiến có 7 phần mộ liệt sĩ. Vị trí khảo sát là khu đất trống, cách dãy nhà dài điều trị thương binh khoảng 10m. Thông tin này được cung cấp từ ông Vũ Quang Trung và ông Nguyễn Văn Thông (nguyên y sĩ bệnh xá). Các phần mộ được bọc bằng tăng hoặc võng dù bộ đội; mỗi mộ có vỏ ống thuốc Ampicillin chứa mảnh giấy ghi thông tin.

Khu vực 3 thuộc Bệnh xá Đức Phổ (Bệnh xá Hố Ngang giai đoạn 1973-1974), tại tổ Hố Sâu, thôn Đồng Răm, dự kiến tìm kiếm cụm 7-8 hài cốt liệt sĩ thuộc Sư đoàn 3 Sao Vàng, hy sinh trong giai đoạn 1973-1974. Trong đó, có một liệt sĩ tên Hiền, dân tộc Mường. Thông tin này được cung cấp từ bà Bùi Thị Kim Phụng, nguyên y tá bệnh xá giai đoạn 1973-1974, người trực tiếp chôn cất 3 trong số 8 liệt sĩ tại khu vực này, đồng thời dẫn đường phục vụ công tác tìm kiếm.