Quảng Ngãi: Khánh tạ lạc thành chánh điện tịnh xá Ngọc Duy

Niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi; Thượng tọa Thích Nhuận Bảo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Hòa Liên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương; Ni sư Thích nữ Chúc Giác, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Phó Thường trực Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Ngãi; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự và đông đảo thiện tín, Phật tử gần xa.

Về phía chính quyền có ông Rơ Chăm Định, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi; bà Dương Thị Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy phường Đăk Cấm; ông Trịnh Công Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND phường Đăk Cấm; đại diện lãnh đạo Phòng PA02 Công an tỉnh, Ủy ban MTTQVN phường Đăk Cấm, Công an Phường Đăk Cấm cùng các thành viên trong đoàn.

Ni sư Thích nữ Minh Liên phát biểu

Phát biểu khai mạc, Ni sư Thích nữ Minh Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Duy tri ân sự quan tâm, chỉ dạy của chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội, sự tạo điều kiện của các cấp chính quyền và sự phát tâm hộ trì của quý Phật tử, mạnh thường quân trong suốt quá trình xây dựng tịnh xá. Ni sư nhấn mạnh, lễ khánh tạ lạc thành không chỉ là dấu mốc hoàn thành một công trình xây dựng, mà còn là dịp để nhìn lại chặng đường hình thành, phát triển của tịnh xá và tri ân những tấm lòng đã chung tay góp sức vì một mái nhà tu học chung của Ni chúng và Phật tử.

Ni sư cho biết, tịnh xá Ngọc Duy được động thổ xây dựng ngày 24-3-2018; đến ngày 19-10-2019, công trình chánh điện được động thổ. Qua quá trình xây dựng với sự trợ duyên của chư tôn đức Tăng Ni hệ phái Khất sĩ cùng quý Phật tử và mạnh thường quân, đến nay tịnh xá đã hoàn thiện 5 hạng mục gồm: chánh điện, dãy nhà Ni, điện Quan Âm, hàng rào bảo vệ và cổng tam quan, từng bước đáp ứng nhu cầu tu học, sinh hoạt và tổ chức các hoạt động Phật sự tại tịnh xá. Tuy nhiên, bên cạnh những hạng mục đã hoàn thành, tịnh xá vẫn còn một số phần việc cần tiếp tục triển khai để hoàn chỉnh công năng của toàn bộ cơ sở.

Chư tôn đức Tăng

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, ông Trịnh Công Sơn ghi nhận và chúc mừng những thành tựu của tịnh xá Ngọc Duy trong quá trình xây dựng, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của tịnh xá và bà con Phật tử đối với đời sống tinh thần, hoạt động an sinh và sự phát triển chung của địa phương.

Dịp này, tịnh xá Ngọc Duy cũng đón nhận những lẵng hoa và phần quà chúc mừng của chư tôn đức, các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân, quý mạnh thường quân và Phật tử gần xa nhân ngày khánh tạ lạc thành ngôi chánh điện.

Thượng tọa Thích Nhuận Bảo ban đạo từ

Đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Nhuận Bảo bày tỏ niềm hoan hỷ trước thành tựu của công trình sau nhiều năm xây dựng, đồng thời ghi nhận và tán thán công đức của chư Ni tịnh xá Ngọc Duy, đặc biệt là sự đồng hành, trợ duyên của chư tôn đức hệ phái Khất sĩ cùng quý mạnh thường quân, Phật tử gần xa. Nhờ sự chung tay đó, nhiều hạng mục của tịnh xá đã từng bước được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho Ni chúng và Phật tử tu học, sinh hoạt Phật sự.

Thượng tọa mong rằng trong thời gian tới, tịnh xá Ngọc Duy tiếp tục nhận được sự quan tâm, trợ duyên của chư tôn đức, quý mạnh thường quân và Phật tử để từng bước hoàn thiện những hạng mục còn lại.

Chư tôn đức Ni tham dự

Sau phần đạo từ, chư tôn đức cùng đại diện chính quyền đã cử hành nghi thức cắt băng khánh thành ngôi chánh điện tịnh xá Ngọc Duy.

Trước đó, ngày 19-9, Thượng tọa Thích Nhuận Pháp, Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi; Thượng tọa Thích Nhuận Hồng và chư tôn đức Ban Kinh sư đã cử hành khóa lễ tâm linh bạch Phật khai đàn, đăng đàn chẩn tế, nhằm cầu nguyện âm siêu dương thái, hồi hướng công đức đến chư hương linh, đồng thời cầu nguyện quốc thái dân an, chúng sinh an lạc.