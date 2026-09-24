Quảng Ngãi khẩn trương xử lý tang vật, phương tiện vi phạm bị tồn đọng

Các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành tổ chức xử lý dứt điểm các tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu còn tồn đọng theo đúng quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm chỉ đạo Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi, Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm bị tồn đọng.

Các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành tổ chức xử lý dứt điểm các tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu còn tồn đọng theo đúng quy định. Đối với các trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. Việc xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm bị tồn đọng hoàn thành, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31/10/2026.

Trước đó, Báo Nhân Dân đã có bài viết nêu tình trạng chưa xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, gồm vàng trang sức, bạc trang sức, nhẫn vàng cùng một số tài sản khác. Ngoài ra, lượng hàng hóa, phương tiện tồn đọng tại các Đội quản lý thị trường khu vực thuộc tỉnh Kon Tum (cũ) còn có xe điện, văn phòng phẩm, đồ điện, hàng gia dụng, giày dép, quần áo và nhiều loại hàng hóa khác không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng giá trị tài sản, tài sản thu giữ lưu kho tại các đội quản lý thị trường và Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi là hơn 2,4 tỷ đồng. Thời gian lưu giữ kéo dài có thể làm giảm chất lượng, giá trị tài sản và tiềm ẩn nguy cơ gây thất thoát tài sản nhà nước.