Quảng Ngãi: Khẩn trương xử lý sự cố tàu chở hơn 174.000 tấn quặng tại Dung Quất

Ngày 20.9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, xử lý sự cố đối với tàu Merchant Mariner tại vùng nước cảng biển Quảng Ngãi, khu vực Dung Quất.

Tàu được lực lượng chức năng theo dõi, xử lý sự cố. Ảnh: ĐVCC

Tàu Merchant Mariner (IMO 9522647) có trọng tải 179.570 DWT, dài 291,9m, do ông Chondros Charilaos, quốc tịch Hy Lạp, làm thuyền trưởng. Tàu chở 174.614 tấn quặng sắt BRBF, với 24 thuyền viên, gồm 8 người Hy Lạp và 16 người Philippines.

Tàu khởi hành từ cảng Teluk Rubiah (Malaysia) ngày 13.9, hành trình đến cảng Dung Quất để giao hàng.

Khoảng 16 giờ 5 phút ngày 18.9, khi đang trên hành trình vào khu neo Dung Quất, đại lý hàng hải thông báo phát hiện nước xâm nhập vào các két nước dằn mạn trái số 4, 5 và 6. Trước đó, tàu báo cáo đã va vào đá ngầm, khiến một số vị trí dưới đáy tàu bị hư hỏng. Thời điểm phát hiện sự cố, tàu cách khu neo Dung Quất khoảng 15 hải lý.

Để bảo đảm an toàn, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi yêu cầu thuyền trưởng khẩn trương đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự cố đối với kết cấu thân tàu, tính kín nước, ổn định, mớn nước và an toàn chung của tàu. Đồng thời, tiếp tục đo, theo dõi mực nước tại các khoang và tổ chức khảo sát đáy tàu.

Chủ tàu và thuyền trưởng xây dựng phương án cứu hộ trong trường hợp mớn nước tiếp tục gia tăng; triển khai phương án khắc phục sự cố nước xâm nhập, chủ động ứng phó các tình huống có thể xảy ra, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất đã hoàn thành thủ tục nhập cảnh cho tàu và 24 thuyền viên; đồng thời cấp phép cho chủ tàu, đơn vị bảo hiểm, đơn vị khảo sát và các tàu lai dắt tiếp cận, hỗ trợ xử lý sự cố.

Đơn vị duy trì lực lượng theo dõi diễn biến tình trạng tàu, bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực neo đậu và sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống phát sinh khi có yêu cầu.

Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp đánh giá tình trạng tàu, triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho người, tàu và hàng hóa, đồng thời phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm môi trường biển.