Quảng Ngãi khẩn trương xử lý ngập lụt tại Vạn Tường

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển kiểm tra hệ thống thoát nước tại Khu kinh tế Dung Quất.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Vạn Tường, từ đêm ngày 7 - 8/10, mưa lớn khiến khoảng 50 hộ dân tại đội 2, đội 3 và đội 13, thôn Đông Lỗ bị nước tràn vào nhà, độ sâu từ 0,5 - 1 mét; chưa ghi nhận thiệt hại về người. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và đơn vị thi công đã hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn, tiến hành khơi thông dòng chảy. Đến sáng ngày 9/10, nước bắt đầu rút.

Qua khảo sát ban đầu, nguyên nhân chủ yếu là do hệ thống thoát nước kết nối với Quốc lộ 24C bị ảnh hưởng do triển khai dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất. Trong khi đó, lưu vực khoảng 20 ha hiện chỉ thoát nước qua một tuyến cống có đường kính 1,5 mét ra biển, không đáp ứng yêu cầu khi mưa lớn. Hệ thống thoát nước hiện trạng chưa được đầu tư hoàn chỉnh; công tác nạo vét, duy tu, bảo dưỡng chưa được thực hiện kịp thời.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển (bên trái ảnh) động viên người dân vùng bị ngập nặng.

Tại buổi kiểm tra, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất bổ sung tuyến thoát nước tạm, chỉ phục vụ thoát nước mặt và đấu nối vào hệ thống thoát nước Quốc lộ 24C; đồng thời yêu cầu doanh nghiệp bố trí phai, cửa điều tiết nhằm chủ động phân chia dòng chảy khi lưu lượng nước tăng cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển đề nghị doanh nghiệp khẩn trương đề xuất phương án kỹ thuật cụ thể, gồm vị trí đấu nối, khẩu độ cống và phương án điều tiết, phải hoàn thành trong ngày 9/10, gửi UBND xã Vạn Tường và Sở Xây dựng. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng phối hợp với địa phương thống nhất phương án để sớm triển khai thi công, bảo đảm tiêu thoát nước cho khu dân cư trong các đợt mưa tiếp theo.

Đây được xem là giải pháp tình thế nhằm giảm ngập trước mắt. Khi cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 24C, phương án thoát nước chính thức sẽ được nghiên cứu, thiết kế; việc giữ lại hay chấm dứt sử dụng tuyến tạm sẽ được xem xét phù hợp với yêu cầu thực tế.

Thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường vẫn còn ngập.

Về lâu dài, ông Hiển yêu cầu, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân xã Vạn Tường và các đơn vị liên quan rà soát hiện trạng, quy hoạch thoát nước toàn khu vực; đề xuất phương án tổng thể, bảo đảm đầu tư đồng bộ, ổn định. Cùng với đó, cần xác định rõ tuyến đóng, tuyến mở, hướng thoát nước và vị trí đấu nối, đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước trên toàn địa bàn Khu kinh tế Dung Quất.

Đối với các vấn đề liên quan đến Quốc lộ 24C, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cần phối hợp với Sở Xây dựng thống nhất đề xuất phương án xử lý; khẩn trương nạo vét, duy tu, bảo dưỡng hệ thống cống, mương, ưu tiên các tuyến thoát nước chính; tham mưu Sở Tài chính bố trí kinh phí thực hiện.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Vạn Tường tiếp tục hỗ trợ người dân, duy trì trực ban, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động phương án di dời khi cần thiết; thống kê, đánh giá thiệt hại và báo cáo theo quy định.