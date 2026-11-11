Quảng Ngãi khẩn trương ứng phó sạt lở nghiêm trọng tại Cửa Lở

Nước lũ từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, chảy xiết qua khu vực Cửa Lở, xã An Phú

Ngày 11.11, theo ghi nhận tại khu vực Cửa Lở, tình trạng sạt lở bờ sông diễn biến nghiêm trọng, ăn sâu vào đất liền khoảng 30m, với chiều dài khoảng 200m.

Khu vực bờ biển cũng xảy ra sạt lở theo chiều dọc khoảng 50m, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tài sản, hoạt động sản xuất và sinh kế của người dân.

Lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ người dân di chuyển tài sản khỏi khu vực sạt lở

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo xã An Phú đã có mặt tại hiện trường kiểm tra tình hình, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả.

Địa phương khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ phối hợp hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, đưa các ghe bị chìm lên vị trí an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm kiểm tra tình hình sạt lở tại khu vực Cửa Lở, xã An Phú

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ và nguy cơ sạt lở tiếp tục mở rộng, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân khu vực Cửa Lở nâng cao cảnh giác, không đến gần những vị trí bờ sông, bờ biển đang bị sạt lở; chủ động di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, tuyệt đối không chủ quan.

Cùng ngày, trong chuyến kiểm tra tình hình mưa lũ, sạt lở trên địa bàn tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm đã trực tiếp kiểm tra khu vực Cửa Lở, thuộc thôn Tân Mỹ, xã An Phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm thăm hỏi, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh nguy cơ sạt lở

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, khẩn trương khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, kiểm soát hoạt động tàu thuyền, không để người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án di dời người dân đến nơi an toàn khi cần thiết, nhất là trong các tình huống khẩn cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng trực tiếp thăm hỏi, nhắc nhở người dân sinh sống gần khu vực sạt lở nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản trước diễn biến bất thường của thiên tai.

Nhấn mạnh yêu cầu đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu, lãnh đạo tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình mưa lũ, kịp thời cảnh báo, hướng dẫn người dân phòng tránh; chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.