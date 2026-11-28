Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra tình hình mưa lũ và công tác ứng phó tại các địa phương

Ngày 28.11, Đại tá Trần Hữu Ích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra tình hình mưa lũ và công tác ứng phó tại một số đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài từ ngày 26 đến 28.11, gây ngập úng cục bộ và sạt lở đất tại nhiều khu vực, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả.

Qua kiểm tra, Đại tá Trần Hữu Ích yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, nắm chắc tình hình địa bàn; rà soát những khu vực xung yếu, có nguy cơ ngập sâu, sạt lở để kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống phát sinh.

Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai

Kiểm tra công tác chuẩn bị tại Đại đội Trinh sát cơ giới và Đại đội Công binh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các đơn vị bảo đảm đầy đủ quân số, phương tiện, trang bị, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh.

Đồng thời, Ban CHQS các xã, phường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng rà soát những điểm ngập sâu, ngầm tràn, cầu tràn, khu vực có nguy cơ sạt lở; tổ chức cảnh báo, hướng dẫn người dân không đi vào vùng nguy hiểm, chuẩn bị phương án sơ tán, cứu hộ, cứu nạn.

Nước sông dâng cao, tràn vào nhà dân

Tại phường Trà Câu, nước sông Trà Câu dâng cao trong sáng 28.11, tràn vào nhiều nhà dân ở tổ dân phố Thủy Triều. Trong những căn nhà ngập nước, người dân cùng cán bộ, chiến sĩ tất bật di chuyển đồ đạc, tài sản lên cao nhằm hạn chế thiệt hại.

Rời nhà đi làm từ rạng sáng, bà Phạm Thị Nga (tổ dân phố Thủy Triều) không ngờ chỉ vài giờ sau nước lũ đã tràn vào nhà. Khoảng 1 giờ sáng, khi rời nhà, bà thấy mực nước sông vẫn còn thấp. Đến khoảng 4 giờ, nhận được điện thoại báo nước đã vào nhà, bà vội vã quay về nhưng nhiều đồ đạc đã bị ngập.

Nước lên quá nhanh khiến bà Nga không kịp trở tay, chỉ lấy được giấy tờ quan trọng, còn nhiều tài sản, lúa gạo trong nhà đều bị ngập. Nhìn đồ đạc chìm trong nước, bà bối rối không biết phải thu dọn từ đâu. Nhờ cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ di chuyển tài sản, thu gom lúa gạo, bà mới phần nào vơi bớt nỗi lo.

Không riêng gia đình bà Nga, nhiều hộ dân tại tổ dân phố Thủy Triều cũng rơi vào cảnh tất bật chạy lũ khi nước sông Trà Câu tiếp tục dâng cao.

Bà Nguyễn Thị Nhung cho biết, hằng năm khu vực này vẫn xảy ra ngập lụt, nhưng người dân không nghĩ đợt lũ lần này lại lớn đến vậy. Nước dâng cao, tràn qua bờ kè, gây ngập nhiều nhà dân. Từ sáng sớm, lực lượng quân đội, biên phòng và chính quyền địa phương đã có mặt hỗ trợ bà con ứng phó.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng hỗ trợ người dân

Trước nguy cơ nước tiếp tục dâng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phổ Quang (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp với lực lượng quân sự, công an và chính quyền địa phương hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản, đưa người dân đến nơi an toàn.

Tại khu vực bờ kè, các cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đóng bao đất, cát để gia cố, hạn chế nước lũ tràn vào khu dân cư. Tiếng loa phát thanh liên tục vang lên, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, không chủ quan trước diễn biến phức tạp của mưa lũ.

Không chỉ gây ngập lụt, mưa lớn kéo dài còn khiến tình trạng sạt lở đất diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, đe dọa trực tiếp nhà ở, đất sản xuất và các tuyến giao thông.

Tại khu vực núi Đá Bạc (thôn Dương Quang, xã Long Phụng), đất đá, cây cối sạt trượt ngay phía sau nhà dân. Lo ngại sạt lở tiếp diễn khi mưa lớn còn kéo dài, các hộ dân khẩn trương thu dọn đồ đạc để di dời.

Khu vực này có nguy cơ sạt lở trên chiều dài khoảng 2km, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 10 hộ dân tại thôn Dương Quang, đồng thời đe dọa tuyến giao thông liên xã Dương Quang - dốc Ông Sơn.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Long Phụng cho biết, chính quyền địa phương đã rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở cao. Trong sáng 28.11, lực lượng chức năng trực tiếp đến từng hộ dân trong vùng nguy hiểm vận động di dời đến ở tạm tại nhà người thân.

Nỗi lo hiện rõ trên gương mặt người dân khi nước lũ ngày càng dâng cao

Tại phường Trương Quang Trọng, mưa lớn gây sạt lở tại khu dân cư 577 với chiều dài khoảng 50m, rộng 3m. Khu vực núi Ngang, phía sau Trường THCS Lê Trung Đình, xuất hiện điểm sạt lở dài khoảng 100m, rộng 20m. Khu vực núi Sứa cũng ghi nhận điểm sạt lở dài khoảng 30m, rộng 15m.

Ở xã Sơn Hà, sạt lở bờ suối Nước Nia tiếp tục diễn ra, đe dọa 12 hộ dân với 59 nhân khẩu sinh sống gần khu vực. Trong khi đó, tại xã Trà Giang, nước sông Trà Khúc dâng cao, chảy xiết khiến bờ sông đoạn qua các thôn An Tây, An Lạc tiếp tục sạt lở trên chiều dài hơn 200m, ăn sâu vào đất sản xuất của người dân từ 1-1,5m.

Tại khu vực Cửa Lở (thôn Tân Mỹ, xã An Phú), chính quyền địa phương triển khai di dời 15 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, trong đó có một ngôi nhà đứng trước nguy cơ đổ sập.

Mưa lũ còn gây hư hỏng nhiều công trình giao thông. Đáng chú ý, cầu dân sinh bắc qua kênh dẫn nước của Thủy điện Sông Liên 1 (thôn Ba Thành, xã Ba Động) bị sạt lở nghiêm trọng tại khu vực mố cầu, có nguy cơ sụp đổ.

Đất đá tại mố cầu bị khoét sâu, tạo thành hàm ếch lớn; nhiều mảng bê tông gia cố mái kênh sụp đổ, lan can bảo vệ hư hỏng. Tuyến đường dọc kênh xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Mố cầu dân sinh tại xã Ba Động bị sạt lở nghiêm trọng, có nguy cơ sụp đổ

Ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Ba Động cho biết, địa phương đã giăng dây cảnh báo tại hai đầu cầu, ngăn người và phương tiện qua lại. Dù giao thông qua cầu bị gián đoạn, người dân vẫn có thể lưu thông theo hướng khác kết nối với tỉnh lộ 625, không bị cô lập.

Ngoài ra, sạt lở còn xảy ra trên tuyến đường lên Bùi Hui, đường từ thôn Ba Chùa đi Ba Cung và taluy dương tuyến đường Đèo Lâm (xã Ba Tơ); tuyến đường ĐX47 đi hồ chứa nước Nước Trong (xã Sơn Hà). Nhiều điểm sạt lở cũng được ghi nhận trên quốc lộ 24, tỉnh lộ 624, tỉnh lộ 676 và các tuyến giao thông tại xã Đặng Thùy Trâm.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, từ tối 27 đến sáng 28.11, nhiều khu vực phía Đông tỉnh ghi nhận lượng mưa lớn, riêng trạm Ba Cung lên tới 495mm.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai, theo dõi sát những khu vực có nguy cơ sạt lở, tổ chức chốt chặn, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Với phương châm chủ động, không để bị động, bất ngờ, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ, phối hợp cùng các lực lượng hỗ trợ nhân dân ứng phó với mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.