Quảng Ngãi khẩn trương sơ tán người dân khỏi vùng sạt lở

Khẩn trương sơ tán người dân, xử lý sự cố tại cơ sở

Chiều ngày 10/11, UBND xã Ba Xa (Quảng Ngãi) cho biết, đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương di dời 12 hộ dân với 40 nhân khẩu tại tổ 4 Vả Chinh, thôn Nước Lăng đến nơi an toàn. Khu vực này nằm ngay dưới chân núi, nơi xuất hiện vết nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao. Tổ 4 Vả Chinh hiện có 53 nhân khẩu, trong đó 13 người đang đi làm ăn xa. Toàn bộ 40 người còn lại, chủ yếu là người già và trẻ nhỏ, đã được sơ tán đến Nhà văn hóa thôn Nước Lăng và các hộ dân lân cận. Chính quyền địa phương đang bố trí, sắp xếp nơi ăn ở ổn định cho người dân.

Lực lượng chức năng kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở. Ảnh: MĐ

Cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tây Trà Bồng tổ chức đoàn kiểm tra thực tế tại tổ 4, thôn Trà Nham, nơi có địa hình tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi mưa lớn kéo dài. Đoàn do Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Bùi Thanh Dũng làm trưởng đoàn.

Tại hiện trường, đoàn trực tiếp kiểm tra địa hình, tình trạng đất đá, các vị trí có nguy cơ sạt lở và nắm bắt tình hình đời sống người dân. Qua đó, yêu cầu thôn Trà Nham tăng cường theo dõi thời tiết, kịp thời thông tin khi xuất hiện dấu hiệu bất thường; vận động các hộ dân chủ động di chuyển người và tài sản khi cần thiết.

Tại xã Sơn Hạ, nước tràn qua mặt cầu tràn Thạch Nham trong sáng 10/11. Chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo, bố trí lực lượng chốt chặn, tạm thời cấm người và phương tiện qua cầu.

Lãnh đạo xã Sơn Hạ cho biết, lực lượng chức năng được bố trí ứng trực tại cầu tràn Thạch Nham, trên tuyến từ khu vực Trà Giang đi Sơn Hạ, nhằm ngăn người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Người dân được hướng dẫn lựa chọn tuyến đường khác, chấp hành biển báo, không tự ý vượt rào chắn khi nước còn tràn qua mặt cầu.

Di dời các hộ dân ở khu vực miền núi ra khỏi vùng sạt lở. Ảnh: BX

Trong khi đó, tại xã Tư Nghĩa, mưa lớn trong đêm 9/11 khiến một số cây xanh tại thôn Điền Trang ngã đổ, gây cản trở giao thông. Chính quyền xã đã huy động lực lượng dân quân khẩn trương thu gom cây đổ, giải phóng mặt đường, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.

Tăng cường chỉ đạo, huy động lực lượng ứng phó

Ngày 10/11, Thường trực Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1080-CV/TU về triển khai công tác ứng phó với mưa lớn, thiên tai trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Công điện số 73/CĐ-TTg ngày 7/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh được giao lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh theo dõi chặt chẽ tình hình, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo; kịp thời điều chỉnh phương án ứng phó và cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác đến chính quyền cơ sở, người dân.

Các chiến sĩ hỗ trợ di dời người dân đến vùng an toàn. Ảnh: BV

Các cơ quan chức năng phải rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu, chia cắt, nhất là tại miền núi, ven sông, suối, vùng trũng thấp phía Đông tỉnh và khu vực ven biển, đảo. Đồng thời, chuẩn bị phương án sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn, bố trí lực lượng và phương tiện tại các địa bàn xung yếu.

Đối với giao thông, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ người dân; không để người và phương tiện đi qua ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở khi chưa bảo đảm an toàn. Căn cứ tình hình cụ thể, các địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học trong thời gian mưa lớn, ngập lụt.

Cùng với đó, các đơn vị liên quan phải kiểm tra an toàn hồ chứa, đập thủy lợi, thủy điện, nhất là công trình xung yếu; thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, chủ động điều tiết nhằm giảm nguy cơ ngập lụt vùng hạ du. Các địa phương cũng phải chuẩn bị thực phẩm, nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân tại những khu vực bị ngập sâu, sạt lở, chia cắt.

Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng vũ trang duy trì chế độ trực, sẵn sàng huy động nhân lực, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ sơ tán dân và bảo đảm an ninh trật tự tại các địa bàn bị ảnh hưởng.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai; rà soát phương án theo phương châm “bốn tại chỗ”, phân công lãnh đạo bám sát địa bàn xung yếu.

UBND tỉnh thực hiện chế độ báo cáo tình hình mưa lũ, thiệt hại và kết quả ứng phó về Thường trực Tỉnh ủy trước 16 giờ hằng ngày cho đến khi kết thúc đợt thiên tai.