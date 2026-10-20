Quảng Ngãi khẩn trương kiểm tra tình trạng sạt lở bờ sông Trà Khúc

Sạt lở bờ sông Trà Khúc qua thôn An Lạc, xã Trà Giang cuốn trôi đất sản xuất của người dân. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Liên quan đến bài viết “Sạt lở nghiêm trọng bờ sông Trà Khúc qua xã Trà Giang do Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí thông tin, ngày 20/10, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đã có công văn yêu cầu các sở, ngành có liên quan khẩn trương kiểm tra tình trạng sạt lở bờ sông Trà Khúc báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân xã Trà Giang và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra thực tế nội dung sạt lở; xử lý theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/10/2026.

Ủy ban nhân dân xã Trà Giang khẩn trương cắm biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực sạt lở; chủ động phương án di dời, sơ tán các hộ dân trong vùng nguy hiểm, nhất là trong thời gian mưa, lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường trong quá trình kiểm tra, xử lý tình trạng sạt lở.

Sạt lở đất sông Trà Khúc áp sát cách tỉnh lộ 632B hơn 10m, uy hiếp các công trình nhà ở của người dân qua thôn An Tây xã Trà Giang . (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Trước đó, ngày 18/10 phóng viên TTXVN có bài viết “ Quảng Ngãi: Sạt lở nghiêm trọng hơn 1.000m2 bờ sông Trà Khúc qua xã Trà Giang,” phản ánh từ đầu tháng 10 đến nay, nhiều diện tích đất sản xuất của người dân dọc bờ sông Trà Khúc, đoạn qua thôn An Lạc (Quảng Ngãi) liên tục bị dòng nước lũ xói khoét, gây sạt lở và biến dạng địa hình.

Tại hiện trường, nhiều mảng đất mới đổ ập xuống sông; có vị trí bị khoét sâu, tạo thành hàm ếch với những vách đất dựng đứng cao 5-7m. Nhiều diện tích cây keo, mỳ của người dân bị bật gốc, ngã rạp và cuốn trôi theo dòng nước. Đáng lo ngại, các vết nứt trên mặt đất vẫn tiếp tục xuất hiện, bờ sông mỗi ngày đều bị sạt lở buộc người dân phải thu hoạch sớm keo, hoa màu dù chưa đến kỳ thu hoạch, nhằm hạn chế thiệt hại trước nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Trà Giang, qua ghi nhận chỉ những ngày đầu tháng 10, chiều dài bờ sông tiếp tục bị sạt lở mới hơn 1.000m làm mất 3ha đất của 30 hộ dân, đây là những diện tích đã được cấp sổ. Bên cạnh đó, tình trạng sạt lở bờ sông An Tây cũng tiếp diễn đe dọa nhiều công trình nhà ở và tuyến tỉnh lộ 623B qua địa bàn./.