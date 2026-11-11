Quảng Ngãi khẩn trương hỗ trợ dân khắc phục nhà ở bị hư hỏng do lốc xoáy

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân xã Long Phụng khắc phục nhà ở bị tốc mái do lốc xoáy gây ra. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Khuya 10/11, trận lốc xoáy với cường độ mạnh bất ngờ quét qua thôn Đức Lợi, xã Long Phụng khiến 13 ngôi nhà cửa hư hỏng, tốc mái, trong đó có 5 nhà bị hư hỏng nặng. Rất may, trận lốc xoáy không gây thiệt hại về người.

Ngay trong đêm, chính quyền địa phương khẩn cấp di dời các hộ dân có nhà bị tốc mái do lốc xoáy đến nơi an toàn.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, từ đêm mùng 9 đến sáng 11/11, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 500mm, khiến lũ trên các sông lên nhanh, gây ngập lụt cục bộ tại nhiều địa phương.

Sạt lở trên Quốc lộ 24C đoạn qua xã Thanh Bồng, gây chia cắt giao thông. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Mưa lũ và gió lớn làm 1 nhà dân bị sụp đổ hoàn toàn, 5 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 2 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất, 2 điểm trường, 12 tuyến giao thông bị hư hỏng, sạt lở, gây chia cắt giao thông.

Đáng chú ý, tại khu vực thôn Mường Hoong, xã Ngọc Linh xuất hiện nguy cơ sạt lở núi, đe dọa an toàn của 96 hộ dân.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, các địa phương đã chủ động triển khai phương án ứng phó, di dời, sơ tán 140 hộ dân đến nơi an toàn.

Tính đến chiều 11/11, toàn tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người.