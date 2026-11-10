Quảng Ngãi khẩn trương di dời người dân trong vùng nguy cơ lở núi

Mưa lớn trong nhiều ngày qua khiến quả đồi phía sau khu dân cư tổ 4 Vả Chinh, thôn Nước Lăng, xã Ba Xa "no nước". Trong ngày 10/11, vách núi xuất hiện vết ren nứt, sạt trượt nhỏ và tiếp diễn ngày càng lớn dần. Nguy cơ sạt lở núi đe dọa đến tính mạng, tài sản của người dân, địa phương đã vận động di dời đến nơi an toàn.

Công an xã, chính quyền và lực lượng dân quân địa phương đến từng nhà dân thông tin về nguy cơ sạt lở núi và vận động người dân gấp rút di dời đến nơi ở tạm an toàn.

Tổ 4 Vả Chinh, thôn Nước Lăng có có 53 nhân khẩu, trong đó 13 người đang đi làm ăn xa, 40 người ở lại chủ yếu là người già và trẻ nhỏ. Trước nguy cơ sạt lở núi, địa phương đã di dời khẩn 12 hộ dân với 40 nhân khẩu.

Qua vận động, toàn bộ người dân trong khu vực đã đồng thuận dọn đồ đạc di dời đến nhà văn hóa thôn Nước Lầy để trú tạm.

Các trường hợp người già không đi đứng được hoặc sức khỏe yếu được lực lượng bộ đội, công an cõng trên lưng băng rừng đến nơi tạm trú an toàn.

Lực lượng công an, quân sự và chính quyền xã Ba Xa tổ chức cõng người già, trẻ em vượt suối đến nơi an toàn khi nguy cơ núi sạt lở và lũ dâng cao gây chia cắt.

Mưa lũ khiến tình trạng sạt lở núi xảy ra tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gây thiệt hại tài sản, chia cắt giao thông.

Sạt lở núi và cây rừng ngã đổ gây chia cắt giao thông khu vực làng Kon Du, xã Kon Plong. Địa phương cho biết, sạt lở không lớn nhưng xảy ra rất nhiều điểm nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Tại xã Măng Bút, nhiều vị trí xuất hiện nguy cơ sạt lở núi cao, ngoài đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân để nâng cao cảnh giác, sớm di dời đến nơi an toàn, địa phương còn cắm các biển cảnh báo để người dân nhận biết khi lưu thông qua lại các vị trí có dấu hiệu sạt lở.

Mưa lớn làm mực nước các sông, suối dâng cao ngập cầu gây chia cắt giao thông tại xã Măng Bút, địa phương cử lực lượng túc trục, giăng dây cảnh báo cấm người qua lại.

Đối với Quốc lộ 24 đoạn qua địa bàn xã Măng Đen, nguy cơ sạt lở rất cao nên địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế và có khuyến cáo với người tham gia giao thông.

Trên Quốc lộ 24C, mưa to, gió lớn cũng làm nhiều cây xanh ngã đổ chắn ngang đường gây chia cắt giao thông cục bộ.