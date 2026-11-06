Quảng Ngãi: Khẩn trương chi trả bồi thường cho người dân nhường đất mở rộng quốc lộ 24B

Ngày 6/11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong hai ngày 4 và 5/11, đơn vị đã phối hợp với UBND xã Sơn Tịnh tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 5 và 6 cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng QL24B, đoạn qua địa bàn.

Dự án chủ yếu qua địa phận xã Sơn Tịnh. (Ảnh: Lê Danh).

Theo đó, tại thôn Thọ Lộc Bắc, đã có 44/100 hộ gia đình, cá nhân nhận tiền bồi thường với tổng số tiền hơn 9,4 tỷ đồng, trên tổng kinh phí được duyệt hơn 20,67 tỷ đồng. Các trường hợp còn lại sẽ tiếp tục được phối hợp chi trả trong thời gian tới.

Việc chi trả được triển khai ngay sau khi UBND xã Sơn Tịnh phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ. Theo chủ đầu tư, quá trình GPMB dự án ban đầu gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan và sự đồng thuận của người dân, nhiều vướng mắc từng bước được tháo gỡ, tạo điều kiện khơi thông mặt bằng.

Những vướng mắc trong công tác GPMB đang được khẩn trương tháo gỡ. (Ảnh: Lê Danh).

Hiện, một số trường hợp phát sinh khó khăn do người dân thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại ngân hàng để vay vốn, dẫn đến chưa thể hoàn thiện thủ tục nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng.

UBND xã Sơn Tịnh cho biết, địa phương đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tìm hướng dẫn, tháo gỡ theo đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Địa phương cũng mong muốn các hộ dân trong vùng dự án tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng, sớm hoàn tất thủ tục nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.

Dự án triển khai mở rộng trong điều kiện vừa thi công, vừa khai thác. (Ảnh: Lê Danh).

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 24B đoạn Km23 - Km29 có tổng chiều dài tuyến 6,75km, điểm đầu tại Km 23+050 (nút giao đường sắt Bắc - Nam) thuộc phường Trương Quang Trọng, điểm cuối tại Km 29+800 (trên UBND xã Tịnh Sơn cũ), thuộc địa phận xã Sơn Tịnh. Đây là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh.

Dự án được khởi công đầu tháng 6/2026, có tổng mức đầu tư 679 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây lắp hơn 316 tỷ đồng, hơn 276 tỷ đồng bố trí cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, còn lại là các chi phí khác. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, thi công trong 18 tháng. Dự kiến đến tháng 12/2027 sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác.

Tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện dự án là hơn 19ha, với hơn 800 thửa đất của hơn 650 hộ dân và tổ chức. Tuyến đi qua nhiều khu vực ken đặc nhà dân hai bên nên công tác GPMB gặp nhiều khó khăn, mặt bằng chậm được bàn giao đã cản đà bứt tốc của dự án.

Đoạn tuyến mở rộng trên Quốc lộ 24B là tuyến đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h. Nền đường rộng 17,4m, với 4 làn xe chạy. Tuyến bám tim đường hiện hữu, mở rộng về hai bên, toàn bộ kết cấu mặt đường bê tông nhựa cấp cao A1, cầu bê tông cốt thép dự ứng lực. Theo thiết kế, dự án sẽ xây dựng nút giao khác mức bằng cầu vượt 5 nhịp, dài hơn 143m, rộng 17,4m và có đường gom để tổ chức giao thông, loại bỏ việc chờ tàu tại nút giao đường sắt Bắc - Nam. Đồng thời, xây mới cầu Bà Tá rộng gấp đôi (17,4m), dài 51m, xây mới cầu Bà Mẹo (dài 38m, rộng 17,4m), đồng thời chỉnh tuyến để loại bỏ khúc cua gấp qua đồng ruộng nhằm đảm bảo giao thông, đáp ứng yêu cầu cấp đường. Sau nâng cấp, tuyến sẽ có vạch sơn dải phân cách giữa rộng 0,5m, lề đường và rãnh dọc rộng 2,9m, tổ chức giao thông với hai làn xe cơ giới ở giữa và làn hỗn hợp ở hai bên. Khi hoàn thành, dự án sẽ nâng cao năng lực vận tải, tăng cường kết nối vùng, giảm thiểu tai nạn giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Đồng thời, công trình cũng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông vận tải, phục vụ phát triển khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ.