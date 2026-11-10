Quảng Ngãi khẩn cấp di dời dân ra khỏi vùng sạt lở

Lực lượng chức năng phải dùng dây thừng, vượt dòng nước chảy xiết đưa người dân khu vực xóm Núi, thôn Nước Lầy, xã Ba Vì (Quảng Ngãi), đến nơi an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau hơn 5 tiếng đồng hồ, đến trưa nay 10/11, Ủy ban Nhân dân xã Ba Vì (Quảng Ngãi) đã hoàn thành việc tổ chức di dời khẩn cấp 13 hộ dân với gần 60 khẩu ở khu vực xóm Núi, thôn Nước Lầy về nơi an toàn.

Sáng nay, để di dời dân, lực lượng chức năng phải giăng dây thừng, vượt dòng suối Nước Lầy chảy xiết đưa dân đến nơi an toàn. Trao đổi với phóng viên, ông Thành Minh Thuận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ba Vì cho biết: Từ chiều 9/11 đến nay, trên địa bàn xã Ba Vì có mưa lớn, đã có tình trạng sạt lở ở chân núi trên khu vực xóm Núi, sạt lở đã áp sát nhà dân.

Trước thực tế trên, sáng 10/11 chính quyền chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức di dời dân và tài sản có giá trị đến nơi an toàn. Việc di dời hoàn thành trong trưa nay. Xóm Núi bị chia cắt bởi suối Nước Lầy, hiện dòng suối đang chảy xiết nên xã phải di dời dân sớm đến nơi an toàn là nhà văn hóa thôn và bà con ở bên kia suối.

Ngoài xóm Núi, xã xác định có thêm 2 điểm nguy cơ sạt lở cao là ở thôn Tà Noát (tổ 1, 4) và thôn Ba Lăng. Nếu từ nay đến chiều, nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài thì chính quyền sẽ di dời dân ở 2 thôn Ba Lăng và Tà Noát với 57 hộ.

Xóm Núi thôn Nước Lầy xã Ba Vì định cư trên sườn đồi, được bao phủ bởi các con suối. Mỗi năm, đến mùa mưa lũ, dân trong làng thường bị cô lập với bên ngoài và có nguy cơ sạt lở cao.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, từ trưa 10-12/11, khu vực phía Đông và vùng núi cao của tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to và rải rác có dông. Lượng mưa khu vực phía Đông có khả năng đạt từ 150-200mm, có nơi 300 mm.

Theo dự báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp; lũ, lũ quét trên các sông, suối, sạt lở đất trên sườn dốc./.