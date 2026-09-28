Quảng Ngãi: Khẩn cấp đầu tư 59 tỷ đồng khắc phục sạt lở sông Đăk Snghé

Theo đó, dự án thuộc nhóm C, công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường, được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp ngày 25/8 vừa qua.

Công trình được triển khai theo lệnh khẩn cấp của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Lê Danh)

Công trình có tổng chiều dài xây dựng khoảng 600m, hình thức kè mái nghiêng, được xây dựng ở bờ Tây sông Đăk Snghé, nối tiếp về phía Đông công trình kè đã hoàn thành năm 2024. Công trình gồm các hạng mục như: chân kè, thân kè, đỉnh kè, công trình trên kè và các hạng mục phụ trợ khác có liên quan.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 59 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách Trung ương thực hiện khắc phục hậu quả, phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh, khởi công và hoàn thành trong năm 2026.

Dự án triển khai nối tiếp về phía Đông công trình kè chống sạt lở được tỉnh Kon Tum cũ hoàn thành năm 2024. (Ảnh: Lê Danh)

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, công trình được đầu tư nhằm mục tiêu khắc phục sạt lở bờ sông Đăk Snghé, đảm bảo an toàn tài sản, đất sản xuất của người dân xã Kon Braih, bảo vệ các công trình hạ tầng hiện hữu xung quanh.

Đồng thời, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra trong mùa mưa lũ năn 2026, góp phần giảm tối đa thiệt hại của cải vật chất, ổn định đời sống, sản xuất của người dân trong khu vực và tài sản Nhà nước, từng bước hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng theo quy hoạch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Võ Đại Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang đốc thúc nhà thầu tập trung triển khai các hạng mục đảm bảo chất lượng và tiến độ, sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

Đại diện nhà thầu thi công dự án cho hay, đơn vị đã tiếp nhận mặt bằng hơn 10 ngày, đang tổ chức cào bóc hữu cơ và tập kết vật liệu để gia công tấm đan bê tông. Tuy nhiên, hiện tại đơn vị gặp khó trong việc tìm kiếm vị trí đảm bảo quy định để tập kết vật tư, vật liệu và thiết lập lán chỉ huy tại chân công trường; trở ngại trong việc tăng tốc thi công, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công trình khẩn cấp trong năm 2026.

Công trình góp phần hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang diện mạo cảnh quan trung tâm xã Kon Braih. (Ảnh: Lê Danh)

Sông Đăk Snghé chảy qua địa bàn xã Kon Braih dài khoảng 2,5km, trong đó đoạn qua trung tâm xã thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa lũ, uy hiếp tính mạng, tài sản hàng trăm hộ dân cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội.

Năm 2024, UBND tỉnh Kon Tum cũ đã khẩn cấp đầu tư 130 tỷ đồng xây dựng tuyến kè hai bên bờ sông dài 1km, nhằm bảo vệ khu dân cư xã Đắk Ruồng và khu trung tâm hành chính huyện Kon Rẫy cũ, mố cầu Kon Brai, tuyến đường giao thông nối từ quốc lộ 24 vào làng Kon Skôi. Công trình khi hoàn thành đã phát huy tốt hiệu quả đầu tư và góp phần hoàn thiện hạ tầng, nâng cấp diện mạo cảnh quan cho trung tâm huyện Kon Rẫy cũ.

Xã Kon Braih hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã, gồm: Đăk Tờ Re, Đăk Ruồng và Tân Lập, thuộc huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum cũ. Xã có 12 thôn, nằm ở phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, trên trục quốc lộ 24, diện tích tự nhiên gần 251km2, dân số hơn 18.000 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Trung tâm hành chính đóng tại thôn 3, vốn là trụ sở các cơ quan huyện Kon Rẫy cũ. Sông Đăk Snghé bắt nguồn từ xã Măng Bút, dãy Đông Trường Sơn chảy qua xã Kon Braih, sau khi hợp lưu với sông Đăk Kôi và Đăk Pne thì trở thành sông Đăk Bla đổ về phía Tây.