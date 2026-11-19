Ngày Văn hoá Việt Nam

Tối 18/11, tại Quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành), UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với chủ đề “Quảng Ngãi - Bản hòa ca đại đoàn kết”.

Tại buổi lễ, tỉnh Quảng Ngãi đã trao Bằng chứng nhận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 3 di sản được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đại diện các chủ thể di sản đón nhận Bằng chứng nhận đối với 3 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: N.L

Ba di sản được vinh danh gồm: Nghề dệt thủ công truyền thống của người Giẻ Triêng, Lễ cầu mưa của người Hrê và Lễ ăn than của người Giẻ Triêng. Đây là sự ghi nhận những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các cộng đồng dân tộc, đồng thời góp phần nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy di sản trong đời sống đương đại.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 diễn ra từ ngày 18 - 24/11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Sự kiện gồm chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, di sản, thể thao và du lịch, tạo không gian giao lưu, kết nối các cộng đồng dân tộc, giới thiệu những nét đẹp văn hóa của Quảng Ngãi trong không gian phát triển mới.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Ngãi và Cuộc thi sáng tác ca khúc về tỉnh. Hai cuộc thi hướng tới tìm kiếm những tác phẩm tiêu biểu, thể hiện bản sắc văn hóa, con người và khát vọng phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật “Quảng Ngãi - Bản hòa ca đại đoàn kết”, được dàn dựng với sự tham gia của các nghệ sĩ, nghệ nhân, sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng và các đội nghệ thuật quần chúng. Những tiết mục ca múa nhạc, hòa tấu nhạc cụ và vũ điệu truyền thống tái hiện chiều sâu văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Âm vang cồng chiêng, điệu xoang, sắc màu thổ cẩm hòa quyện cùng làn điệu Bài chòi và hình ảnh biển đảo quê hương, tạo nên không gian nghệ thuật đa sắc màu, khắc họa hình ảnh con người Quảng Ngãi cần cù, kiên cường, nghĩa tình và giàu khát vọng vươn lên. Đêm khai mạc khép lại bằng màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, tạo không khí phấn khởi cho người dân và du khách.

Chương trình nghệ thuật “Quảng Ngãi - Bản hòa ca đại đoàn kết” lan tỏa thông điệp đoàn kết, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Ảnh: Ngọc Đức

Trong những ngày tiếp theo, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch tiếp tục diễn ra tại các địa phương. Nổi bật là Liên hoan cồng chiêng, xoang và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh (phường Kon Tum), từ ngày 19 - 23/11.

Từ ngày 20 - 24/11, tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh cơ sở 2 và Phố đêm Đăk Bla diễn ra các hoạt động trưng bày không gian văn hóa cồng chiêng, con đường di sản, triển lãm ảnh nghệ thuật, giới thiệu văn hóa, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng của các địa phương. Các môn thể thao truyền thống như kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo cũng được tổ chức từ ngày 20 - 22/11 tại Nhà thi đấu tổng hợp phường Kon Tum.

Bên cạnh đó, Liên hoan cồng chiêng và trình diễn trang phục truyền thống của thanh thiếu niên, học sinh diễn ra tại Nhà rông Kon Klor từ ngày 20 - 23/11. Lễ hội đường phố được tổ chức vào chiều 22/11.

Màn pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời Quảng Ngãi. Ảnh: Ngọc Đức

Đặc biệt, tối 23/11, tại Sân vận động Kon Tum sẽ diễn ra chương trình “Đêm hội cồng chiêng: Hội tụ bản sắc - Lan tỏa giá trị”, gắn với Lễ công bố quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum.

Với chuỗi hoạt động phong phú, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 không chỉ là dịp giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ, phát huy di sản. Qua đó, lan tỏa sức mạnh văn hóa, tạo động lực xây dựng Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc.