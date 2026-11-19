Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu khai mạc. Ảnh: NĐ.

Dự lễ khai mạc có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi U Huấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm cùng lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo người dân, du khách.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên nước ta tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa đối với đời sống xã hội và sự phát triển đất nước.

Dẫn lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, ông Nguyễn Đức Tâm khẳng định, văn hóa không chỉ tạo nên bản sắc dân tộc, nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách con người mà còn là sợi dây gắn kết quá khứ với hiện tại, cá nhân với gia đình và cộng đồng. Giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cũng chính là bảo tồn cội nguồn, tạo thêm động lực cho phát triển.

Theo ông Nguyễn Đức Tâm, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, trở thành nguồn sức mạnh giúp dân tộc vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. Tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện sinh động tại Quảng Ngãi khi 1.098 thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh cùng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ miền biển, hải đảo đến đồng bằng, miền núi, vùng cao, đồng bào các dân tộc cùng chung sống, lao động, gìn giữ bản sắc văn hóa và chung sức xây dựng quê hương. Trong đó, văn hóa bồi đắp sức mạnh đoàn kết, còn đoàn kết tạo nền tảng để các giá trị văn hóa được bảo tồn và lan tỏa.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và Cuộc thi sáng tác ca khúc về tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NĐ.

Dịp này, tỉnh Quảng Ngãi phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Ngãi và Cuộc thi sáng tác ca khúc về tỉnh Quảng Ngãi. Hai cuộc thi hướng đến thu hút sự tham gia của các nghệ sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ, nhà thiết kế và đông đảo nhân dân, qua đó tìm kiếm những tác phẩm tiêu biểu, thể hiện bản sắc văn hóa, con người và khát vọng phát triển của quê hương.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc. Ảnh: NĐ

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ngãi - Bản hòa ca đại đoàn kết”, được dàn dựng công phu với sự tham gia của các nghệ sĩ, nghệ nhân, sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng và các đội nghệ thuật quần chúng.

Thông qua các tiết mục ca múa nhạc, hòa tấu nhạc cụ và những vũ điệu mang đậm sắc màu văn hóa vùng miền, chương trình tái hiện chiều sâu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng; đồng thời khắc họa hình ảnh con người Quảng Ngãi cần cù, kiên cường, nghĩa tình, sáng tạo và giàu khát vọng vươn lên.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ Khai mạc Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Ảnh: NĐ.

Từ ngày 18 đến ngày 24/11, Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tiếp tục diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, di sản, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh. Các giá trị văn hóa đặc trưng như âm vang cồng chiêng đại ngàn, điệu múa xoang, sắc màu thổ cẩm, làn điệu Bài chòi, văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa biển đảo sẽ cùng hội tụ, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu, thống nhất trong đa dạng.