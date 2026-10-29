Quảng Ngãi: Khai mạc Lễ hội sâm Ngọc Linh và phiên chợ hàng Việt về xã Măng Ri

Du khách thích thú tham quan các gian hàng giới thiệu sâm Ngọc Linh tại lễ hội. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Tối 29/10, Ủy ban Nhân dân xã Măng Ri phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đã khai mạc Lễ hội sâm Ngọc Linh và phiên chợ hàng Việt về xã Măng Ri.

Lễ hội có 19 thôn trong xã Măng Ri cùng 5 doanh nghiệp, hợp tác xã và hàng chục hộ dân trồng sâm Ngọc Linh, dược liệu tham gia.

Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động như trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm được chế biến từ sâm Ngọc Linh; bán sâm tươi Ngọc Linh, các sản phẩm dược liệu khác trên địa bàn, các sản phẩm OCOP, mật ong rừng tự nhiên.

Ngoài ra, tại phiên chợ, ban tổ chức còn đấu giá sâm Ngọc Linh để phục vụ công tác an sinh xã hội; tặng áo ấm cho học sinh cùng các hoạt động thi nấu ăn, trò chơi dân gian.

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết việc tổ chức lễ hội tại địa bàn nơi trồng sâm Ngọc Linh, cụ thể là xã Măng Ri, có ý nghĩa rất quan trọng để quảng bá sản phẩm của địa phương, giúp du khách, người dân, khách hàng lớn đến xem, trải nghiệm, thưởng thức sản phẩm sâm Ngọc Linh.

Tỉnh Quảng Ngãi sẽ tăng cường quảng bá để sâm Ngọc Linh được nhiều người biết, nhận biết, phân biệt sản phẩm ở tỉnh Kon Tum cũ, nay là tỉnh Quảng Ngãi với các loại sâm khác.

Hiện, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành nhiều chương trình, sự kiện quảng bá sản phẩm địa phương cho người tiêu dùng tại tỉnh và cả nước biết về sâm Ngọc Linh. Người tiêu dùng biết vùng trồng, xuất xứ, gắn với các nhãn hiệu trên địa bàn.

Cũng tại lễ hội, ông Trần Phước Hiền đã trực tiếp gửi các mẫu sâm Ngọc Linh tươi cho du khách thưởng thức.

Măng Ri là xã được hợp nhất từ 5 xã chuyên trồng sâm Ngọc Linh của huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum cũ.

Du khách thích thú tham quan các gian hàng giới thiệu sâm Ngọc Linh tại lễ hội. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Măng Ri cho biết sau khi hợp nhất chính quyền địa phương 2 cấp, việc xác định sâm Ngọc Linh ở xã Măng Ri trên bản đồ dược liệu của cả nước chưa định hình, làm khó khăn trong việc đánh giá thương hiệu sâm Ngọc Linh ở Măng Ri của tỉnh Quảng Ngãi.

"Chúng tôi mong muốn qua lễ hội, người dân, du khách cả nước sẽ biết lợi thế của Măng Ri là sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu, nông sản khác. Lễ hội là cơ hội quảng bá sản phẩm đặc hữu sâm Ngọc Linh. Về lâu dài, tiến tới hằng tháng chúng tôi sẽ tổ chức phiên chợ 1 lần để tạo điều kiện người dân trao đổi, mua bán và quảng bá những sản phẩm nông sản, đặc biệt là sâm Ngọc Linh trên địa bàn," ông Phạm Xuân Quang thông tin.

Hiện với sâm Ngọc Linh, người dân chỉ bán thô, chưa chế biến thành nhiều sản phẩm. Để sâm Ngọc Linh đến với người tiêu dùng rộng rãi hơn, thời gian qua, tỉnh liên kết với các doanh nghiệp có tên tuổi trên địa bàn hỗ trợ mua, tiêu thụ, chế biến sâm củ Ngọc Linh thành các sản phẩm như sâm củ, trà sâm, rượu sâm, cao sâm cùng nhiều sản phẩm khác...

Ngoài ra, qua phiên chợ này, tỉnh kêu gọi những doanh nghiệp có thế mạnh chế biến dược liệu, biết vùng trồng, sản lượng sâm Ngọc Linh của Măng Ri để đến thu mua sản phẩm.

Du khách tham quan các gian hàng giới thiệu sâm Ngọc Linh tại lễ hội. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Măng Ri Phạm Xuân Quang cho biết: "Trong phiên chợ, chúng tôi cũng có một gian hàng đối chứng để xác định đâu là sản phẩm sâm Ngọc Linh và các loại sâm khác. Đây là dịp để chúng tôi tuyên truyền cho người dân biết được giá trị thực của loại sâm Ngọc Linh của địa phương... Với các hộ dân chưa có chỉ dẫn địa lý, cộng đồng thôn, làng sẽ xác nhận vị trí, thời gian trồng sâm. Xác nhận này có giá trị trong thời gian diễn ra hội chợ."

Tại lễ hội, nhiều doanh nghiệp cũng đã tặng các nhu yếu phẩm cần thiết giúp đỡ các học sinh, gia đình khó khăn trên địa bàn xã Măng Ri. Theo dự kiến, lễ hội sẽ kéo dài từ ngày từ ngày 29-31/10./.