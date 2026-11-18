Lãnh đạo Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa, giấy khen cho đơn vị tham gia trưng bày, trình diễn Di sản văn hóa. Ảnh: TT.

Phát biểu khai mạc, ông Phan Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, các hoạt động trưng bày, giới thiệu và trình diễn di sản văn hóa là dịp quảng bá những giá trị lịch sử, khảo cổ và nghệ thuật đặc sắc của quê hương; đồng thời tạo không gian kết nối quá khứ với hiện tại, thắt chặt tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Thông qua sự kiện, ngành văn hóa mong muốn mang đến cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, những trải nghiệm bổ ích, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong bảo tồn, phát huy, trao truyền các giá trị di sản văn hóa cho thế hệ mai sau.

Điểm nhấn của chương trình là trưng bày chuyên đề “Quảng Ngãi-Bí mật từ lòng đất”, giới thiệu hơn 300 hiện vật khảo cổ tiêu biểu được phát hiện tại các địa điểm nổi tiếng như Lung Leng, hồ Nước Trong, Long Thạnh, Bình Châu và Sa Huỳnh.

Từ những công cụ đá thô sơ, đồ gốm sinh hoạt, vật dụng lao động đến đồ trang sức tinh xảo, vũ khí và các hình thức mai táng độc đáo, mỗi hiện vật là một chứng tích góp phần giải mã hành trình sinh tồn, sáng tạo và phát triển của các cộng đồng cư dân cổ.

Không gian trưng bày được xây dựng theo các chủ đề, đưa người xem ngược dòng thời gian tìm hiểu sự hiện diện của con người trên vùng đất Quảng Ngãi từ thời tiền sử; quá trình thích nghi với môi trường tự nhiên, phát triển nghề thủ công, tổ chức cộng đồng, đời sống tâm linh và những hoạt động giao lưu văn hóa.

Các hiện vật từ di chỉ Lung Leng (xã Sa Bình) cho thấy sự phong phú của đời sống cư dân cổ, từ kỹ thuật chế tác công cụ đá, làm gốm đến luyện kim và chế tác đồ trang sức. Trong khi đó, những di tích Long Thạnh, Bình Châu, Xóm Ốc, Suối Chình và Gò Quê cung cấp thêm nhiều tư liệu về sự phát triển của các cộng đồng cư dân Tiền Sa Huỳnh và Sa Huỳnh.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: CĐ.

Thông qua những dấu tích khảo cổ, trưng bày còn làm rõ mạng lưới giao lưu của cư dân cổ Quảng Ngãi với các vùng miền trong nước và khu vực Đông Nam Á. Sự xuất hiện của những hiện vật mang dấu ấn văn hóa Đông Sơn, các loại hạt chuỗi đá quý, thủy tinh và đồ trang sức cho thấy vùng đất này từng là một điểm kết nối trong dòng chảy giao thương, giao lưu văn hóa từ đất liền ra biển.

Một nội dung thu hút sự chú ý là lần đầu tiên Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi công bố và trưng bày tượng thần khỉ Hanuman, tác phẩm điêu khắc đá thuộc nghệ thuật Champa, có niên đại thế kỷ XI đến XII. Hiện vật do người dân tự nguyện giao nộp sau khi phát hiện tại vùng biển Vũng Buồn.

Dịp này, Hội Di sản văn hóa tỉnh phối hợp tổ chức trưng bày “Cổ vật tiêu biểu của các nhà sưu tập tỉnh Quảng Ngãi”, giới thiệu những hiện vật có giá trị, đồng thời ghi nhận sự đóng góp của các cá nhân trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, công chúng còn được trải nghiệm không gian trình diễn nhạc cụ truyền thống, nghề thủ công của đồng bào các dân tộc và thưởng thức ẩm thực địa phương.

Thông qua chuỗi hoạt động, Quảng Ngãi mong muốn đưa di sản đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ; đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị lịch sử, văn hóa, góp phần gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Quảng Ngãi.