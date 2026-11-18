Quảng Ngãi: Khai mạc chung các hoạt động trưng bày, giới thiệu và trình diễn di sản văn hóa
Trong không khí chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, sáng 18/11, tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc chung các hoạt động trưng bày, giới thiệu và trình diễn di sản văn hóa trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026.
Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo phường Cẩm Thành, Nghĩa Lộ, các nghệ nhân, nhà nghiên cứu, nhà sưu tập, các thầy cô giáo, các em học sinh cùng nhân dân các phường Cẩm Thành, Nghĩa Lộ…
Phát biểu khai mạc, ông Phan Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi cho biết: Quảng Ngãi là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi đại ngàn hòa cùng biển xanh, nơi hội tụ và giao thoa những sắc màu văn hóa đặc sắc của các cộng đồng dân tộc. Từ những trầm tích văn hóa cổ xưa ở Lung Leng, Sa Huỳnh đến không gian văn hóa cồng chiêng, nghệ thuật Bài chòi, các làn điệu dân ca, nghề thủ công truyền thống và lễ hội dân gian, tất cả đã tạo nên một kho tàng di sản phong phú, đa dạng, góp phần làm nên bản sắc văn hóa và sức mạnh Đại đoàn kết của quê hương Quảng Ngãi.
Với mong muốn đưa di sản đến gần hơn với Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, các hoạt động trưng bày, giới thiệu và trình diễn di sản văn hóa lần này được làm mới, tổ chức với nhiều nội dung phong phú, thiết thực. Nổi bật là trưng bày chuyên đề "Quảng Ngãi - Bí mật từ lòng đất", bộ sưu tập Cổ vật tiêu biểu của các nhà sưu tập của tỉnh và giới thiệu đến công chúng tượng thần khỉ Hanuman, hiện vật điêu khắc đá đặc sắc thuộc nghệ thuật Champa, có niên đại khoảng thế kỷ XI - XII. Cùng với đó là các hoạt động giới thiệu, trình diễn nhạc cụ dân tộc, nghề thủ công truyền thống, văn hóa ẩm thực và những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Di sản văn hóa là tài sản vô giá của cộng đồng, bảo tồn di sản không chỉ là lưu giữ những giá trị của quá khứ, mà quan trọng hơn là làm cho những giá trị ấy tiếp tục hiện diện, được thực hành và lan tỏa trong đời sống hôm nay.
Thông qua chuỗi hoạt động này, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh sẽ trở thành không gian văn hóa mở, nơi kết nối di sản với cộng đồng; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm của mỗi người, nhất là các bạn trẻ, học sinh, sinh viên trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc.
Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi ghi nhận, biểu dương, tặng Giấy khen cho Hội Di sản văn hóa tỉnh, các nhà nghiên cứu, nhà sưu tập, nghệ nhân và những người dân đã tâm huyết, trách nhiệm, chung tay đóng góp hiện vật, tư liệu, công sức để tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm. Đặc biệt, trân trọng ghi nhận nghĩa cử của người dân đã tự nguyện giao nộp hiện vật quý cho Nhà nước, góp phần gìn giữ tài sản văn hóa chung của dân tộc.
Với tinh thần Văn hóa hội tụ - Đại đoàn kết lan tỏa, các hoạt động trưng bày, giới thiệu và trình diễn di sản văn hóa sẽ mang đến cho Nhân dân, du khách và các em học sinh, sinh viên... những trải nghiệm ý nghĩa, góp phần lan tỏa tình yêu di sản, bồi đắp tự hào về quê hương Quảng Ngãi./.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/quang-ngai-khai-mac-chung-cac-hoat-dong-trung-bay-gioi-thieu-va-trinh-dien-di-san-van-hoa-a35916.html