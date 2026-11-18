Các đồng chí lãnh đạo cắt băng khai mạc. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Chương trình văn nghệ chào mừng. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo phường Cẩm Thành, Nghĩa Lộ, các nghệ nhân, nhà nghiên cứu, nhà sưu tập, các thầy cô giáo, các em học sinh cùng nhân dân các phường Cẩm Thành, Nghĩa Lộ…

Các đại biểu dự lễ khai mạc. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Các đại biểu dự lễ khai mạc. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Phát biểu khai mạc, ông Phan Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi cho biết: Quảng Ngãi là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi đại ngàn hòa cùng biển xanh, nơi hội tụ và giao thoa những sắc màu văn hóa đặc sắc của các cộng đồng dân tộc. Từ những trầm tích văn hóa cổ xưa ở Lung Leng, Sa Huỳnh đến không gian văn hóa cồng chiêng, nghệ thuật Bài chòi, các làn điệu dân ca, nghề thủ công truyền thống và lễ hội dân gian, tất cả đã tạo nên một kho tàng di sản phong phú, đa dạng, góp phần làm nên bản sắc văn hóa và sức mạnh Đại đoàn kết của quê hương Quảng Ngãi.

Ông Phạn Văn Hoàng, PHó Giám đốc Sở VHTTDL phát biểu khai mạc. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Với mong muốn đưa di sản đến gần hơn với Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, các hoạt động trưng bày, giới thiệu và trình diễn di sản văn hóa lần này được làm mới, tổ chức với nhiều nội dung phong phú, thiết thực. Nổi bật là trưng bày chuyên đề "Quảng Ngãi - Bí mật từ lòng đất", bộ sưu tập Cổ vật tiêu biểu của các nhà sưu tập của tỉnh và giới thiệu đến công chúng tượng thần khỉ Hanuman, hiện vật điêu khắc đá đặc sắc thuộc nghệ thuật Champa, có niên đại khoảng thế kỷ XI - XII. Cùng với đó là các hoạt động giới thiệu, trình diễn nhạc cụ dân tộc, nghề thủ công truyền thống, văn hóa ẩm thực và những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Di sản văn hóa là tài sản vô giá của cộng đồng, bảo tồn di sản không chỉ là lưu giữ những giá trị của quá khứ, mà quan trọng hơn là làm cho những giá trị ấy tiếp tục hiện diện, được thực hành và lan tỏa trong đời sống hôm nay.

Ông Võ Hoài Nam, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Quảng Ngãi giới thiệu chiếc mâm đồng từ thế kỷ 19. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Nhà sưu tâm Lâm DZũ Xênh giới thiệu các di sản mới sưu tầm được cho các đại biểu. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Thông qua chuỗi hoạt động này, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh sẽ trở thành không gian văn hóa mở, nơi kết nối di sản với cộng đồng; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm của mỗi người, nhất là các bạn trẻ, học sinh, sinh viên trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc.

Giới thiệu và trải nghiệm nghề rèn truyền thống của người dân Xơ Đăng. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Bộ sự tập gốm Chu đậu từ Thế kỷ XV-XVIII của các nhà sưu tập trong tỉnh được trưng bày. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi ghi nhận, biểu dương, tặng Giấy khen cho Hội Di sản văn hóa tỉnh, các nhà nghiên cứu, nhà sưu tập, nghệ nhân và những người dân đã tâm huyết, trách nhiệm, chung tay đóng góp hiện vật, tư liệu, công sức để tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm. Đặc biệt, trân trọng ghi nhận nghĩa cử của người dân đã tự nguyện giao nộp hiện vật quý cho Nhà nước, góp phần gìn giữ tài sản văn hóa chung của dân tộc.

Các cổ vật từ 1800- 2500 năm được sưu tầm và trưng bày tại lễ khai mạc. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Các đại biểu tham quan chụp ảnh bên tượng thần khỉ Hanuman khoảng thế kỷ XI - XII mới được người dân giao nộp năm 2026. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Với tinh thần Văn hóa hội tụ - Đại đoàn kết lan tỏa, các hoạt động trưng bày, giới thiệu và trình diễn di sản văn hóa sẽ mang đến cho Nhân dân, du khách và các em học sinh, sinh viên... những trải nghiệm ý nghĩa, góp phần lan tỏa tình yêu di sản, bồi đắp tự hào về quê hương Quảng Ngãi./.