Quảng Ngãi khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Người dân thôn Đông Yên, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, khẩn trương dọn dẹp khi lũ vừa rút vào sáng 12-11. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Tại các khu dân cư ven sông Trà Bồng, đoạn qua xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, sau khi nước lũ rút, người dân các thôn Mỹ Huệ, Đông Yên và tổ dân phố Phú Lộc khẩn trương dọn dẹp bùn đất, vệ sinh nhà cửa, đường giao thông, sớm ổn định cuộc sống.

Người dân thôn Đông Yên, xã Bình Sơn, tranh thủ dọn bùn khi lũ vừa rút. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trong ngày 11-11, tuyến đường từ chợ Hom đi cầu Bà Dầu, tuyến giao thông chính qua thôn Đông Yên, bị ngập sâu, khiến các phương tiện không thể lưu thông. Hôm nay, nước đã rút, người dân đang khẩn trương dọn dẹp bùn đất, vệ sinh mặt đường để sớm đi lại.

Tại khu dân cư thôn Đông Yên, ngay sau khi nước lũ rút, sáng 12-11, người dân tranh thủ dọn dẹp bùn đất, khơi thông lối đi, vệ sinh khu vực trước nhà.

Bùn ở các tuyến đường giao thông được người dân trong thôn Đông Yên tập trung dọn dẹp vào sáng 12-11. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bà Võ Thị Hiền, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn, cho biết, địa phương đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả mưa lũ; đồng thời tổ chức kiểm tra các khu vực sạt lở, rà soát những hộ dân bị ảnh hưởng để có biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an toàn và ổn định đời sống, sản xuất.

Liên quan đến khu vực sạt lở bờ sông Phú Thọ, theo báo cáo nhanh của UBND xã An Phú, trong các đợt mưa lớn từ ngày 8 đến ngày 11-11, triều cường gây sạt lở bờ sông Phú Thọ, khu vực gần Trạm Kiểm soát biên phòng Cổ Lũy, với chiều dài khoảng 50m. Hiện chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đổ đất, đá gia cố tạm thời, hạn chế sạt lở tiếp diễn.

Chính quyền địa phương kiểm tra thực tế khu vực sạt lở thuộc xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: M.L

Địa phương huy động lực lượng đổ đất, đá gia cố tạm thời, hạn chế sạt lở tiếp diễn. Ảnh: M.L

Tại xã Ba Tơ, tuyến đường Ba Tơ - Ba Tô xuất hiện nhiều điểm sạt lở, hư hỏng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. UBND xã đã huy động các lực lượng kiểm tra hiện trường, khắc phục hư hỏng, thu dọn đất đá sạt lở, từng bước bảo đảm an toàn giao thông và việc đi lại của người dân.

UBND xã Ba Tơ đã triển khai các lực lượng khắc phục sạt lở tại các tuyến đường. Ảnh: UBND XÃ BA TƠ

Tại xã Măng Bút, mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại nhiều điểm trên tuyến tỉnh lộ 676, đoạn qua địa bàn xã. Tại thôn Mân Tiêu, nhà ở của gia đình ông A Đai bị sập do mưa lũ, may mắn không có thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng hỗ trợ nhà ông A Đai bị sập do mưa lũ. Ảnh: TRỌNG QUỐC

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Măng Bút khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Ảnh: TRỌNG QUỐC

Trước tình hình trên, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chỉ huy Quân sự xã Măng Bút đã cử cán bộ, chiến sĩ đến các điểm sạt lở, hỗ trợ người dân khắc phục hư hỏng, dọn dẹp đất đá.

Tại xã Minh Long, mưa lũ gây sạt lở, bồi lấp đất đá tại 4 tuyến đường, với khối lượng hàng ngàn m3, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Sạt lở đường đèo Eo Chim, xã Minh Long. Ảnh: TRỌNG QUỐC

Cụ thể, tuyến đường ĐX04 (ĐT624 - Dưỡng Chơn - Làng Đố), đoạn từ cầu bản xóm Làng Huya đến cầu Tịnh Đố, bị sạt lở, đất đá bồi lấp mặt đường và hệ thống rãnh thoát nước dọc, ngang, với khối lượng khoảng 3.000m³.

Trên tuyến ĐT624, đoạn từ thôn Long Thanh đến đèo Eo Chim, sạt lở xảy ra tại nhiều vị trí với khối lượng đất đá khoảng 200m³.

Ngoài ra, tuyến đường xóm Bãi Vẹt - Cà Xen bị sạt lở tại 3 vị trí, khối lượng khoảng 450m³; đường từ xóm Gò Nhiêu lên Hóc Nhiêu bị sạt lở với khối lượng ước khoảng 452m³.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Minh Long triển khai lực lượng khắc phục điểm sạt lở. Ảnh: TRỌNG QUỐC

Trước tình hình trên, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Minh Long đã triển khai lực lượng đến khu vực đèo Eo Chim, thuộc thôn Long Thanh, hỗ trợ khắc phục điểm sạt lở, dọn dẹp đất đá, góp phần bảo đảm an toàn giao thông.