Quảng Ngãi kết nối sắc màu văn hóa từ đại ngàn đến biển, đảo

Hội tụ bản sắc trong không gian văn hóa toàn tỉnh

Từ ngày 18 - 24/11, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 của tỉnh Quảng Ngãi sẽ bước vào giai đoạn cao điểm với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch trải dài từ khu vực phía Đông đến phía Tây.

Đây là lần đầu tiên các hoạt động văn hóa được kết nối trên quy mô toàn tỉnh sau sắp xếp địa giới hành chính, tạo không gian giao lưu, gặp gỡ và giới thiệu những giá trị đặc trưng của các cộng đồng dân tộc.

Phối tiểu cảnh "Con đường giao thương" bằng 3D. Ảnh: Sở VHTT&DL Quảng Ngãi

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, đến nay, 96/96 xã, phường, đặc khu với 1.098/1.098 khu dân cư đăng ký tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với các hoạt động văn hóa. Nội dung tập trung vào giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, biểu dương gia đình văn hóa, giới thiệu di sản và trải nghiệm các nghề truyền thống. Cùng với hoạt động cấp tỉnh, các địa phương tổ chức chương trình trải nghiệm, khám phá những điểm du lịch mới, đưa không khí ngày hội đến gần hơn với cộng đồng dân cư.

Điểm nhấn mở đầu là chương trình nghệ thuật “Quảng Ngãi - Bản hòa ca đại đoàn kết”, diễn ra tối 18/11 tại Quảng trường Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành. Chương trình khắc họa sự giao thoa giữa các sắc màu văn hóa, từ âm vang cồng chiêng Tây Nguyên, những điệu múa xoang, sắc màu thổ cẩm đến nghệ thuật Bài chòi, dấu ấn văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa biển, đảo.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, tỉnh tổ chức trao bằng chứng nhận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với 3 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm: Nghề dệt thủ công truyền thống của người Gié - Triêng; Lễ cầu mưa của người Hrê và Lễ ăn than (Cha K’ chiah) của người Gié - Triêng. Đây là những giá trị văn hóa được cộng đồng gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ, góp phần làm phong phú thêm bức tranh di sản của tỉnh.

Cũng tại sự kiện, Ban Tổ chức trao giải Cuộc thi ảnh “Quảng Ngãi hạnh phúc - Happy Quangngai 2026”. Được phát động từ tháng 5/2026, cuộc thi thu hút 97 tác giả chuyên và không chuyên với hơn 800 tác phẩm dự thi. Qua quá trình chấm chọn, 16 tác phẩm xuất sắc được trao giải. Trong đó, tác phẩm “Thanh bình” của tác giả Bùi Thanh Trung đoạt giải Nhất; tác phẩm “Từ hành trình tái sinh đến dấu mốc ra khơi” của tác giả Huỳnh Văn Thắng nhận giải thưởng dành cho tác phẩm có lượt bình chọn nhiều nhất, với 3.039 lượt bình chọn và chia sẻ.

Không gian gỗ - điêu khắc - kiến trúc bản địa phối cảnh 3D. Ảnh: Sở VHTT&DL Quảng Ngãi

Dịp này, tỉnh phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Ngãi và Cuộc thi sáng tác ca khúc về tỉnh Quảng Ngãi, hướng đến tìm kiếm những tác phẩm nghệ thuật thể hiện bản sắc văn hóa, con người và khát vọng phát triển của địa phương.

Tiếng cồng chiêng ngân vang, lan tỏa giá trị di sản

Nếu khu vực phía Đông tập trung giới thiệu các di sản văn hóa, nghề truyền thống và không gian văn hóa các dân tộc tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, thì khu vực phía Tây trở thành điểm hội tụ của những hoạt động trình diễn cồng chiêng, múa xoang, trang phục truyền thống và trải nghiệm văn hóa cộng đồng.

Tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh ở phường Cẩm Thành, từ ngày 18 - 24/11 diễn ra các hoạt động trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa tiêu biểu. Trong khi đó, tại phường Kon Tum, từ ngày 19 - 24/11, Liên hoan Di sản văn hóa tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 với chủ đề “Âm vang cồng chiêng - Kết nối bản sắc - Lan tỏa giá trị” mang đến nhiều hoạt động đặc sắc.

Hoa hậu H'Hen Niê được lựa chọn làm đại sứ truyền thông, đồng hành quảng bá Đêm hội cồng chiêng với chủ đề “Hội tụ bản sắc - Lan tỏa giá trị”, diễn ra tối 23/11.

Người dân và du khách có dịp thưởng thức trình diễn cồng chiêng, múa xoang, đấu chiêng, dân ca, dân vũ và tái hiện các lễ hội truyền thống. Không gian văn hóa cồng chiêng, con đường di sản cùng triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc màu Di sản Quảng Ngãi” góp phần giới thiệu những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc.

Đáng chú ý, lễ hội đường phố và chương trình thời trang thực cảnh diễn ra từ 16 - 18 giờ ngày 22/11, tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động trình diễn nghệ thuật. Không gian văn hóa, ẩm thực và giới thiệu sản phẩm đặc trưng tại Phố đêm Đăk Bla từ ngày 20 - 24/11 cũng là dịp để các sản phẩm địa phương tiếp cận rộng rãi hơn với người dân, du khách.

Các hoạt động thể thao truyền thống như kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo được tổ chức từ ngày 20 - 22/11 tại Nhà thi đấu tổng hợp phường Kon Tum. Tại Nhà rông Kon Klor, liên hoan cồng chiêng và trình diễn trang phục truyền thống của thanh thiếu niên, học sinh diễn ra từ ngày 20 - 23/11, khuyến khích thế hệ trẻ tham gia gìn giữ, trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc.

Đặc biệt, tối 23/11, tại Sân vận động Kon Tum diễn ra Đêm hội cồng chiêng với chủ đề “Hội tụ bản sắc - Lan tỏa giá trị”, gắn với Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum. Hoa hậu H'Hen Niê được lựa chọn làm đại sứ truyền thông, đồng hành quảng bá sự kiện.

Đêm hội được xây dựng như một hành trình nghệ thuật tái hiện đời sống văn hóa Tây Nguyên qua tiếng chiêng, lời ru, mùa rẫy, vòng xoang và những câu chuyện cộng đồng. Chương trình quy tụ nghệ nhân, nghệ sĩ cùng nhiều thế hệ diễn viên, kết nối những thanh âm truyền thống với hơi thở sáng tạo đương đại. Sự tham gia biểu diễn của H'Hen Niê trong liên khúc “Con sinh ra là để phi thường - Đám mây hóa thành kẹo bông” cũng tạo điểm nhấn, gửi gắm thông điệp về sức trẻ, khát vọng và sự tiếp nối di sản.

Cùng với các hoạt động văn hóa, tỉnh còn tổ chức khởi công dự án sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức vào ngày 18/11 và khởi công dự án Khu đô thị số 1 Măng Đen tại xã Măng Đen vào ngày 23/11.

Một điểm đáng chú ý trong định hướng tổ chức là mỗi xã, phường, đặc khu được định hướng hình thành hoặc củng cố ít nhất một câu lạc bộ, mô hình văn hóa cộng đồng, duy trì hoạt động sau sự kiện. Qua đó, các hoạt động không dừng lại ở một tuần lễ hội mà hướng đến tạo nền tảng sinh hoạt văn hóa thường xuyên tại cơ sở.

Từ những giá trị di sản được gìn giữ trong cộng đồng đến các hoạt động trình diễn, trải nghiệm và quảng bá du lịch, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 mở ra không gian kết nối những sắc màu văn hóa của Quảng Ngãi. Đây cũng là bước đi hướng tới xây dựng chuỗi hoạt động văn hóa thường niên, lan tỏa bản sắc từ đại ngàn đến biển, đảo và từng bước tạo dựng thương hiệu văn hóa riêng cho tỉnh.

Hoa hậu H'Hen Niê lan tỏa tiếng chiêng đại ngàn Hoa hậu H'Hen Niê được lựa chọn làm đại sứ truyền thông, đồng hành quảng bá Đêm hội cồng chiêng với chủ đề “Hội tụ bản sắc - Lan tỏa giá trị”, diễn ra tối 23/11 tại Sân vận động Kon Tum, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc Quảng Ngãi năm 2026, gắn với Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam và fanpage Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh. Trưởng thành từ đại ngàn Tây Nguyên, H'Hen Niê được kỳ vọng trở thành cầu nối đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ; lan tỏa niềm tự hào về bản sắc văn hóa các dân tộc và tình yêu đối với di sản. Đêm hội được dàn dựng như hành trình nghệ thuật tái hiện đời sống văn hóa Tây Nguyên qua tiếng chiêng, lời ru, mùa rẫy, vòng xoang và những câu chuyện cộng đồng. Chương trình quy tụ nghệ nhân, nghệ sĩ cùng nhiều thế hệ diễn viên, với các tiết mục như “Chuyện kể từ đại ngàn”, “Tiếng chiêng ngày hội”, “Khúc hát đại ngàn” và liên khúc “Con sinh ra là để phi thường - Đám mây hóa thành kẹo bông”. H'Hen Niê cũng tham gia biểu diễn trong liên khúc này, tạo điểm nhấn kết nối di sản truyền thống với thông điệp về sức trẻ, khát vọng và sự tiếp nối. Thông qua Đêm hội, tiếng cồng chiêng tiếp tục được tôn vinh, lan tỏa trong đời sống cộng đồng, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên và giới thiệu những sắc màu văn hóa đặc trưng của Quảng Ngãi đến du khách.