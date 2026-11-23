Theo nội dung ký kết, hai đơn vị thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, hệ thống cột mốc và khu vực cửa khẩu; chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm như ma túy, buôn lậu, mua bán người và xuất nhập cảnh trái phép.

Quang cảnh buổi lễ

Đại tá Trương Thiên An, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đề nghị hai đơn vị nghiêm túc triển khai các nội dung đã thống nhất, duy trì thường xuyên việc trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới nâng cao ý thức, trách nhiệm trong tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc.

Hai đơn vị đã ký kết Quy chế phối hợp, tập trung vào trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, cột mốc và khu vực cửa khẩu

Đại diện phía Lào, Đại tá Vông Sắc-Kẹo Vông Phim, Phó Giám đốc Công an tỉnh Attapư bày tỏ sự đồng thuận với các nội dung phối hợp, đồng thời khẳng định việc kết nghĩa và ký kết Quy chế là cơ sở quan trọng để hai đơn vị tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Để cụ thể hóa các nội dung đã ký kết, hai đơn vị thống nhất duy trì trao đổi thông tin hằng tháng, tổ chức giao ban định kỳ 3 tháng một lần và phối hợp tuần tra chung mỗi tháng một lần. Cùng với đó, chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về biên giới, cửa khẩu và pháp luật của mỗi nước.

Lễ kết nghĩa là dấu mốc quan trọng, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam - Lào; đồng thời tạo cơ sở để nâng cao hiệu quả phối hợp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.