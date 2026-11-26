Chính quyền đặc khu Lý Sơn khuyến cáo người dân không đi qua những đoạn đường ngập sâu

Mưa lớn gây ngập nhiều khu dân cư, giao thông bị ảnh hưởng

Ngày 26.11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cho biết, từ sáng 25.11 đến sáng 26.11, địa bàn có mưa rất lớn, lượng mưa đo được trong 24 giờ đạt 398mm. Mưa lớn khiến nước dâng cao tại nhiều khu vực, gây ngập một số tuyến đường và khu dân cư.

Đáng chú ý, tại khu vực Xóm Cầu xuất hiện dòng nước chảy xiết. Nhiều diện tích đồng ruộng bị ngập úng, trong khi bên dưới có các giếng, hố sâu và công trình thoát nước bị nước che khuất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân khi lưu thông.

Lượng mưa tại đặc khu Lý Sơn trong 24 giờ đạt 398mm, gây ngập nhiều khu vực dân cư

Trước tình hình trên, chính quyền đặc khu Lý Sơn khuyến cáo người dân hạn chế đi lại qua các tuyến đường ngập sâu, khu vực có dòng nước chảy xiết; không đi qua những đoạn đường ngập khi chưa xác định được độ sâu và mức độ an toàn.

Người dân cần chú ý các khu vực có cống thoát nước, miệng cống, hố ga, giếng sâu và những vị trí bị nước che khuất để tránh nguy cơ sụt, trượt hoặc bị nước cuốn trôi.

Địa phương cũng triển khai các phương án ứng phó, kiểm tra tình hình tàu thuyền, rà soát khu vực có nguy cơ mất an toàn và chuẩn bị phương án sơ tán người dân khi cần thiết. Trước diễn biến mưa lớn, các trường học trên địa bàn được giao chủ động cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm an toàn, hạn chế việc đi lại trong thời điểm nhiều tuyến đường bị ngập.

Nước mưa đổ về chảy xiết qua khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân khi đi lại

Tại khu vực phía Đông tỉnh, mưa lớn kéo dài cùng với nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Trà Câu dâng nhanh. Trước nguy cơ ảnh hưởng đến khu vực hạ lưu, các lực lượng chức năng phường Trà Câu đang khẩn trương triển khai gia cố bờ sông, đoạn qua tổ dân phố Thủy Triều, nhằm hạn chế sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân và khu dân cư ven sông.

Lực lượng chức năng khẩn trương gia cố bờ sông, hạn chế nguy cơ sạt lở

Nước sông Trà Câu dâng cao cũng ảnh hưởng đến nhiều hộ dân tại tổ dân phố Phổ Minh, phường Đức Phổ. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã triển khai cắm biển cảnh báo, chốt chặn những đoạn đường bị ngập, đồng thời hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng xã Đông Sơn di chuyển người dân và tài sản đến nơi an toàn

Tại xã Đông Sơn, mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường ở các thôn Xuân Yên, Phú Quý, Liên Trì, Phước Hòa, Tham Hội, Châu Me và An Thạnh, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển người già ra khỏi khu vực ngập úng đến nơi an toàn

Đáng chú ý, khoảng 0 giờ ngày 26.11, một điểm sạt lở trên tuyến đường từ thôn Định Tân đi thôn Phú Quý và Châu Thuận Nông khiến khoảng 50m³ đất đá tràn xuống mặt đường, gây cản trở giao thông.

Ngay sau đó, chính quyền xã Đông Sơn huy động lực lượng, phương tiện máy móc đến hiện trường thu dọn đất đá, khẩn trương khắc phục sự cố. Đến sáng 26.11, tuyến đường đã được lưu thông trở lại.

Chính quyền xã Đông Sơn huy động phương tiện, máy móc khẩn trương thu dọn đất đá, khắc phục điểm sạt lở

Cùng với việc khắc phục giao thông, địa phương tổ chức hỗ trợ di chuyển người già, trẻ em tại những khu vực ngập úng đến nơi an toàn.

Ông Phan Đình Chí, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn cho biết, địa phương đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn. Ban CHQS xã cũng trực tiếp kiểm tra những khu vực xung yếu, theo dõi diễn biến mưa lũ và triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời.

LLVT bám địa bàn, chủ động hỗ trợ người dân

Trước tình hình mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động triển khai các phương án ứng phó, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và lực lượng tại chỗ tổ chức chốt chặn khu vực nguy hiểm, cảnh báo người dân, hỗ trợ di dời người và tài sản.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong hai ngày 25 và 26.11, khu vực đồng bằng, ven biển của tỉnh có mưa rất to. Mưa kéo dài khiến mực nước nhiều sông, suối dâng cao, một số tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập cục bộ; tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt và chia cắt giao thông tại nhiều khu vực.

Chính quyền địa phương tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường ngập, không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm

Trước diễn biến trên, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Ban CHQS các xã, phường, đặc khu phối hợp với chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, không để bị động, bất ngờ.

Với tinh thần chủ động bám sát địa bàn, các đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai phương án phòng, chống thiên tai; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các lực lượng tại chỗ tổ chức cảnh báo, chốt chặn, hỗ trợ nhân dân ngay từ cơ sở.

Qua đó, góp phần ngăn ngừa những tình huống mất an toàn, hạn chế nguy cơ thiệt hại về người và tài sản.

Cùng với chính quyền và lực lượng chức năng, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ngãi cũng triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh trước diễn biến mưa lũ phức tạp.

Sáng 26.11, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi có văn bản đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ sở giáo dục trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Trước diễn biến mưa lớn, nhiều trường học tại Quảng Ngãi chủ động cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn

Sở GD&ĐT yêu cầu các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, không chủ quan, lơ là; chủ động rà soát các khu vực, điểm trường có nguy cơ mất an toàn. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn học sinh kỹ năng phòng tránh thiên tai, bảo đảm sức khỏe và phòng, chống rét, nhất là tại các địa bàn miền núi.

Các cơ sở giáo dục cần căn cứ tình hình thực tế để chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học, kịp thời triển khai các biện pháp phù hợp; đặt yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của học sinh và giáo viên lên hàng đầu.

Theo dự báo, từ chiều tối 27.11 đến sáng 30.11, Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng, tập trung tại khu vực đồng bằng, ven biển phía Đông tỉnh và trung du, miền núi. Nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất tiếp tục gia tăng.

Trước tình hình này, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết, mưa lũ; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Ban CHQS các xã, phường, đặc khu phối hợp chặt chẽ với các lực lượng rà soát những khu dân cư vùng thấp trũng, ven sông, suối, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, chia cắt; kịp thời tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường, ngầm, tràn và vị trí mất an toàn, kiên quyết không để người dân đi qua khu vực nước sâu, chảy xiết.

Cùng với đó, các đơn vị chú trọng thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất, hậu cần; xây dựng phương án cụ thể để sơ tán người dân và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm khi có tình huống xảy ra. Các lực lượng duy trì trạng thái sẵn sàng cơ động, kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.