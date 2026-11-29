Một số khu dân cư, tuyến giao thông ở xã Long Phụng bị nước lũ dâng cao, chia cắt. Ảnh: TT.

Mưa lớn kéo dài, kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Vệ lên nhanh, gây ngập lụt tại nhiều khu vực trũng thấp trên địa bàn xã Long Phụng.

Thống kê ban đầu của UBND xã Long Phụng, toàn xã có hơn 120 hộ dân sinh sống ở vùng hạ lưu sông Vệ bị nước lũ bao vây, chia cắt. Nhiều nơi nước ngập sâu từ 0,5-1m, tràn vào nhà dân, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại.

Lực lượng chức năng dùng ghe thuyền tiếp cận các khu dân cư bị ngập lụt. Ảnh: CĐ.

Tại thôn An Lập, một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng, hơn 30 hộ dân bị cô lập hoàn toàn, nước tràn vào nhà với độ sâu hơn 0,5 m. Dù đã quen với cảnh ngập lụt mỗi mùa mưa bão, người dân vẫn không khỏi lo lắng trước tốc độ nước dâng nhanh.

Bà Đỗ Thị Nga, ở thôn An Lập, xã Long Phụng cho biết: “Bữa trước nước mới tới cái sân thôi, mà lần này vô trong nhà, dâng quá nhanh. Chúng tôi chỉ mong sao nước đừng cao nữa”.

Người dân xã Long Phụng đã chủ động kê đồ đạc lên vị trí trên cao. Ảnh: CĐ.

Để hạn chế thiệt hại, ngay khi nước bắt đầu dâng, người dân các thôn vùng hạ lưu đã chủ động kê cao đồ đạc, vật dụng thiết yếu, di chuyển gia súc, gia cầm đến nơi cao ráo. Các hộ cũng thường xuyên theo dõi mực nước sông, chuẩn bị phương án sơ tán khi tình hình trở nên nguy hiểm.

Ông Lê Tấn Toàn, ở thôn An Lập chia sẻ: “Cố gắng theo dõi mực nước cho tới tối, nước lớn nữa thì kêu gọi các cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội hỗ trợ gia đình tôi đến chỗ cao ráo”.

Người dân xã Long Phụng dùng ghe di chuyển khu dân cư bị ngập nước. Ảnh: TT.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, cán bộ thôn và lực lượng xung kích tại chỗ duy trì chế độ trực, giữ liên lạc với từng cụm dân cư để nắm tình hình, kịp thời hỗ trợ các hộ neo đơn, người già, trẻ nhỏ.

Ông Phạm Tấn Tín, Bí thư Chi bộ thôn An Lập cho biết, điện thoại luôn được duy trì trực 24/24 giờ. Khi người dân cần hỗ trợ, lực lượng dân quân và tìm kiếm cứu nạn sẵn sàng triển khai giúp đỡ.

Không chỉ nhà cửa bị ngập, nước lũ còn khiến nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã trên địa bàn Long Phụng bị chia cắt, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

Một góc khu dân cư ở xã Long Phụng bị ngập nước sâu nhìn từ trên cao. Ảnh: CĐ.

Trước tình hình này, UBND xã Long Phụng khẩn trương rà soát các khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, bố trí rào chắn và lực lượng chốt chặn tại 12 điểm xung yếu có nước ngập sâu, chảy xiết. Người và phương tiện được yêu cầu không qua lại những khu vực này nhằm phòng ngừa tai nạn.

Lực lượng chức năng xã Long Phụng tục trực sẵn sàng sơ tán người dân ở vùng lũ lụt. Ảnh: CĐ.

Địa phương đồng thời huy động 100% lực lượng tại chỗ, gồm công an, quân sự, dân quân tự vệ và các đoàn thể, túc trực xuyên đêm. Các phương tiện, áo phao, đèn pin và nhu yếu phẩm được chuẩn bị để sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ di dời người dân tại những vùng ngập sâu.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Long Phụng cho biết, địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng để ứng phó với tình hình ngập lụt, đồng thời kêu gọi đoàn viên, thanh niên ở cơ sở tham gia hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Nhiều nhà dân ở xã Long Phụng bị ngập nước sâu. Ảnh: TT.

Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, trong đêm 28/11, mực nước sông Vệ tiếp tục duy trì ở mức cao, diễn biến mưa lũ còn phức tạp. Xã Long Phụng tiếp tục triển khai phương châm “4 tại chỗ”, duy trì lực lượng bám sát địa bàn, chủ động các phương án ứng phó, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.