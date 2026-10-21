Quảng Ngãi: Hợp long cầu lớn nhất Dự án giao thông trọng điểm đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi

Cầu số 2 bắc qua sông Trà Bồng, cây cầu lớn nhất của Dự án giao thông trọng điểm đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Cầu số 2 tại Km5+539 bắc qua sông Trà Bồng (xã Bình Sơn), có tổng vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Gia Hưng thi công. Cầu có chiều dài 423,8m, rộng 29m, kết cấu bê-tông cốt thép và bê-tông cốt thép dự ứng lực, tải trọng thiết kế HL93.

Cầu được xây dựng gồm 2 đơn nguyên độc lập, cách nhau 9m; mỗi đơn nguyên rộng 14,5m, trong đó mặt cầu rộng 12m, phần lề và lan can rộng 2,5m. Phần nhịp chính sử dụng kết cấu dầm Extradosed, thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng; các nhịp dẫn sử dụng dầm Super-T.

Nhịp chính cầu số 2 chính thức được hợp long. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Hệ thống dây văng gồm 8 trụ tháp cao 12m, liên kết các khối dầm đối xứng qua thân trụ bằng 5 cặp bó cáp. Cầu được thiết kế với khổ thông thuyền 30x6m, tĩnh không vượt đường 4,5m.

Việc hợp long cả hai đơn cầu số 2 là dấu mốc quan trọng để nhà thầu tiếp tục triển khai các hạng mục hoàn thiện công trình.

Cầu số 2 có hệ thống dây văng gồm 8 trụ tháp cao 12m. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi có tổng chiều dài 26,88km, với tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Khi hoàn thành, tuyến đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi là trục dọc giao thông bắc-nam quan trọng của tỉnh, kết nối nhanh, thuận lợi từ sân bay Chu Lai, Khu kinh tế Dung Quất đến trung tâm tỉnh lỵ Quảng Ngãi và các địa phương phía nam, tạo thành hành lang phát triển kinh tế chủ đạo, làm động lực để thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển kinh tế đối với khu vực phía đông.

Thi công xuyên đêm tại dự án giao thông trọng điểm đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Nhằm bảo đảm tiến độ công trình, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 12/2027, thời gian qua, “điểm nghẽn” mặt bằng từng bước được tháo gỡ, các nhà thầu đã huy động tổng lực phương tiện, nhân lực tăng tốc thi công cả ngày lẫn đêm.

Nhờ vậy, đến thời điểm này, giá trị thi công dự án khoảng 995 tỷ đồng, đạt 41,9% và giải ngân đạt 64,9% kế hoạch vốn được giao