Tối 23.11, tại sân vận động Kon Tum, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đêm hội cồng chiêng với chủ đề “Hội tụ bản sắc - Lan tỏa giá trị”.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026, kết hợp công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên phát biểu tại Đêm hội cồng chiêng với chủ đề “Hội tụ bản sắc - Lan tỏa giá trị”

Tham dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương; cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, đồng bào các dân tộc.

Sân vận động Kon Tum trở thành không gian hội tụ sắc màu văn hóa khi hàng nghìn nghệ nhân, nghệ sĩ cùng mang đến những tiết mục cồng chiêng, múa xoang và trình diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc.

Tiếng chiêng ngân vang hòa cùng nhịp xoang rộn ràng, sắc màu trang phục của các dân tộc đã tạo nên bức tranh văn hóa sống động, thể hiện sự phong phú trong đời sống tinh thần của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Nhà ngục Kon Tum của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi

Không đơn thuần là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, đêm hội còn tạo cơ hội để các nghệ nhân, cộng đồng dân cư gặp gỡ, giao lưu, cùng chia sẻ tình yêu và niềm tự hào đối với di sản văn hóa truyền thống. Qua đó, khẳng định vai trò chủ thể của người dân trong bảo tồn, trao truyền và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên nhấn mạnh, sau gần một tháng triển khai, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 đã thực sự trở thành ngày hội chung của đồng bào các dân tộc.

Các hoạt động được tổ chức rộng khắp tại 96 xã, phường, đặc khu, từ miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới đến đồng bằng, ven biển và hải đảo. Không gian văn hóa được mở rộng, tạo điều kiện để các cộng đồng cùng tham gia, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết và lan tỏa những giá trị truyền thống.

Hàng nghìn nghệ nhân, nghệ sĩ cùng hội tụ, tạo nên không gian văn hóa đa sắc màu tại Đêm hội cồng chiêng Quảng Ngãi năm 2026

Theo ông Hồ Văn Niên, điểm nổi bật của chuỗi hoạt động là sự kết nối giữa tri ân lịch sử, tôn vinh di sản với các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao và quảng bá tiềm năng phát triển của địa phương.

Nhiều sự kiện có ý nghĩa được tổ chức như khởi công dự án sửa chữa Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, công bố xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Nhà ngục Kon Tum, tôn vinh Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú cùng các hoạt động triển lãm, liên hoan cồng chiêng, xoang, trình diễn trang phục truyền thống và lễ hội đường phố.

Sắc màu trang phục truyền thống góp phần tạo nên bức tranh văn hóa rực rỡ trong đêm hội

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho rằng, mỗi dân tộc đều có bản sắc riêng, nhưng khi được kết nối, tôn trọng và phát huy sẽ tạo nên sức mạnh chung. Đây cũng chính là thông điệp mà chủ đề “Hội tụ bản sắc - Lan tỏa giá trị” hướng đến, không chỉ gìn giữ những giá trị văn hóa đã được vun đắp qua nhiều thế hệ mà còn biến di sản thành nguồn lực cho phát triển.

Một trong những nội dung quan trọng của đêm hội là nghi thức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum là Di tích quốc gia đặc biệt.

Tại chương trình, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã trao bảng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Nhà ngục Kon Tum cho lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi và Sở VHTTDL tỉnh.

Những điệu múa xoang uyển chuyển hòa cùng nhịp cồng chiêng tạo nên không khí sôi động, đậm sắc màu Tây Nguyên

Sự kiện đánh dấu thêm một dấu mốc quan trọng trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử của địa phương. Nhà ngục Kon Tum là địa chỉ ghi dấu những năm tháng đấu tranh gian khổ, tinh thần bất khuất và ý chí kiên cường của các chiến sĩ cách mạng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Các khán đài sân vận động Kon Tum chật kín khán giả, tạo nên không khí náo nhiệt trong đêm hội

Việc được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt không chỉ nâng cao vị thế, giá trị của di tích mà còn tạo thêm cơ sở để địa phương quan tâm bảo tồn, phát huy di sản gắn với giáo dục truyền thống cách mạng. Qua đó, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ những giá trị lịch sử cho hôm nay và mai sau.

Đêm hội khép lại trong không khí sôi nổi, thắm tình đoàn kết, để lại dấu ấn về sự giao thoa giữa các sắc màu văn hóa, đồng thời lan tỏa thông điệp về sức mạnh cộng đồng trong hành trình gìn giữ bản sắc và xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng phát triển.