Quảng Ngãi: Hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục thiệt hại do dịch bệnh

Phun thuốc khử trùng, tiêu độc nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tại xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Xã Đăk Pék

Theo Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 4-11, tổng kinh phí hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật là hơn 2 tỷ đồng.

Trong đó, 1,9 tỷ đồng hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất bị thiệt hại do dịch bệnh động vật tại 27 xã phường, với các loại vật nuôi bị ảnh hưởng gồm trâu, bò, lợn và gia cầm. Số còn lại hỗ trợ người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật không hưởng lương từ ngân sách nhà nước.