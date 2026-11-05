Quảng Ngãi: Hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục thiệt hại do dịch bệnh
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định phê duyệt kinh phí khắc phục thiệt hại do dịch bệnh động vật 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh.
Theo Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 4-11, tổng kinh phí hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật là hơn 2 tỷ đồng.
Trong đó, 1,9 tỷ đồng hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất bị thiệt hại do dịch bệnh động vật tại 27 xã phường, với các loại vật nuôi bị ảnh hưởng gồm trâu, bò, lợn và gia cầm. Số còn lại hỗ trợ người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật không hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/quang-ngai-hon-2-ty-dong-ho-tro-khac-phuc-thiet-hai-do-dich-benh-post880115.html