Quảng Ngãi: Hơn 2.000 người hưởng ứng phong trào rèn luyện thể thao

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cùng người dân hưởng ứng thông điệp lựa chọn môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. Ảnh: NT.

Theo đó, chương trình được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội, kết nối trực tuyến với Quảng Ngãi và các tỉnh, thành phố. Tại Quảng Ngãi, các hoạt động hưởng ứng gồm biểu diễn võ cổ truyền, kết nối trực tuyến lễ phát động và chạy đồng hành trên đường Hùng Vương.

Tham gia chương trình có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, vận động viên và đông đảo người dân. Các hoạt động nhằm khuyến khích mỗi người lựa chọn môn thể thao phù hợp với sở thích, điều kiện cá nhân và duy trì tập luyện thường xuyên.

Theo Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi, phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện 98,5% xã, phường, đặc khu có sân chơi, bãi tập phục vụ người dân; tỷ lệ người tập luyện thể thao thường xuyên đạt gần 40%, tỷ lệ gia đình thể thao đạt 27,5%.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào rèn luyện thể dục thể thao. Ảnh: NT.

Cơ sở vật chất thể thao từng bước được đầu tư với 51 sân vận động, 76 nhà thi đấu, 750 sân bóng chuyền, 350 sân bóng đá mini, hơn 250 phòng tập thể hình, hơn 101 bể bơi và 250 sân pickleball, cùng nhiều sân cầu lông, quần vợt, bóng rổ.

Dịp này, Giải Bóng chuyền nữ công nhân, viên chức, lao động tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 cũng góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu thể thao trong lực lượng lao động.

VĐV biểu diễn võ cổ truyền tại chương trình. Ảnh: NT.

Thông qua lễ phát động và các hoạt động hưởng ứng, Quảng Ngãi hướng đến nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của thể dục thể thao đối với sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống; từng bước hình thành thói quen vận động thường xuyên, xây dựng lối sống năng động, lành mạnh trong nhân dân.