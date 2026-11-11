Quảng Ngãi: Hơn 1.000 tỷ đồng tiếp sức phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đề ra nhiều định hướng chiến lược nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, ưu tiên mở rộng đối tượng thụ hưởng từ Chương trình Mục tiêu quốc gia, phát triển mạng lưới trường nghề chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp và tăng cường đào tạo ngoại ngữ cho nhóm yếu thế.

Từ những phiên giới thiệu việc làm, tư vấn hướng nghiệp, nhiều lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã tìm được nghề nghiệp phù hợp.

Năm 2026, Quảng Ngãi phân khai kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 chuyển sang. Theo lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi, việc triển khai Chương trình trong giai đoạn mới sẽ bám sát hơn nhu cầu thực tiễn, hướng đến những mô hình sản xuất hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, giúp người dân thoát nghèo bền vững.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp đã tuyển dụng gần 10.000 lao động, 6 tháng cuối năm tiếp tục tuyển dụng hơn 10.000 lao động, trong đó tập trung vào lực lượng lao động các vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số.

Bên cạnh việc dạy nghề, hướng nghiệp và tạo việc làm cho người lao động là đồng bào dân tộc, tính từ năm 2025 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã đưa hơn 1.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài; trong đó, ngày càng có nhiều lao động người DTTS. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân vùng đồng bào DTTS.

Giai đoạn 2026 - 2030, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục ưu tiên các mô hình có khả năng phát huy lợi thế địa phương, tạo sản phẩm hàng hóa và duy trì sinh kế ổn định. Trong đó, các lĩnh vực như phát triển vùng nguyên liệu, chăn nuôi, cây dược liệu, nghề truyền thống và liên kết sản xuất với chế biến được chú trọng. Việc lựa chọn mô hình sẽ gắn với điều kiện đất đai, khí hậu, tập quán sản xuất và khả năng tham gia của người dân, qua đó nâng cao tính khả thi và hiệu quả đầu tư.