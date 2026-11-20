Bà Phạm Thị Trung (ảnh trên), Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban Tổ chức Chương trình “Không gian trưng bày, triển lãm và giới thiệu di sản”cho biết: Chương trinh sẽ diễn ra đến hết ngày 23/11 tại phường Kon Tum với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như: Liên hoan cồng chiêng, múa xoang; triển lãm ảnh nghệ thuật “Vùng đất và con người Quảng Ngãi”; trưng bày chuyên đề di sản “Miền đất huyền ảo” và triển lãm nghề thủ công truyền thống thổ cẩm “Mạch nguồn sợi dệt”.

Trình diễn văn nghệ tại liên hoan

Chương trình có sự tham gia của hơn 1.000 nghệ nhân đến từ 36 xã, phường trong liên hoan cồng chiêng, múa xoang; 274 vận động viên tranh tài ở các môn thể thao truyền thống. Đáng chú ý, triển lãm ảnh giới thiệu hơn 150 tác phẩm về vùng đất, con người Quảng Ngãi; trưng bày chuyên đề “Miền đất huyền ảo” giới thiệu 400 hiện vật gốc tiêu biểu về di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của đồng bào các dân tộc thiểu số, cùng những dấu ấn giao lưu, kết nối giữa Quảng Ngãi và Kon Tum trước đây.

Bên cạnh đó, không gian “Mạch nguồn sợi dệt” giới thiệu nghề thủ công truyền thống, các hoa văn thổ cẩm, qua đó kể những câu chuyện văn hóa và thể hiện sự tiếp nối giữa truyền thống với đời sống hiện đại.

Các nghệ nhân trình diễn tạc tượng

Thông qua chuỗi hoạt động, Ban Tổ chức mong muốn tạo không gian kết nối di sản với cộng đồng, góp phần khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương và nâng cao ý thức trách nhiệm, nhất là trong thế hệ trẻ, đối với việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Khép lại Tuần Văn hóa là chương trình nghệ thuật bế mạc với các tiết mục ca múa nhạc, trình diễn cồng chiêng, múa xoang và bắn pháo hoa tầm thấp, dự kiến diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 23/11 tại Sân vận động tỉnh Quảng Ngãi.