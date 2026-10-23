Quảng Ngãi: Hội khuyến học huy động nguồn lực, thúc đẩy khuyến học

Ông Võ Thanh An, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Quảng Ngãi trao tặng giấy khen cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Ảnh: ĐVCC.

Lan tỏa tinh thần hiếu học

Nhờ sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, của các cấp, ngành, sự đồng hành của phụ huynh và nỗ lực của đội ngũ nhà giáo, học sinh, sinh viên, cùng các mạnh thường quân, phong trào khuyến học, khuyến tài tại Quảng Ngãi ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy xây dựng xã hội học tập.

Chủ tịch Hội Khuyến học (HKH) tỉnh Quảng Ngãi Võ Thanh An cho biết: “Những năm qua, HKH tỉnh tích cực phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm triển khai nhiều chương trình học bổng, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Những suất học bổng không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng chi phí học tập mà còn tiếp thêm động lực để các em vươn lên, nuôi dưỡng ước mơ”.

Mới đây, HKH tỉnh phối hợp với Quỹ học bổng Vượt khó, TP Hồ Chí Minh trao 20 suất học bổng đợt 1, năm học 2026-2027 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, góp phần hỗ trợ các em trang trải chi phí học tập và tiếp tục đến trường. Còn trước đó, HKH đã có rất nhiều chương trình, nhiều lần hỗ trợ giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh có thành tích xuất sắc.

Hiện nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 373.597 hội viên, trong đó có 118.843 đảng viên. Phong trào xây dựng xã hội học tập tiếp tục được mở rộng với 251.817 gia đình học tập, 708 dòng họ học tập và 1.250 cộng đồng học tập được công nhận, có 281.471 người đạt danh hiệu “Công dân học tập”. 5 năm qua, HKH các cấp đã vận động hơn 172,9 tỷ đồng cho quỹ khuyến học, khuyến tài. Đây là kết quả của sự cố gắng chung, tấm lòng nhân ái của các doanh nghiệp và nhà hảo tâm, thật sự có ý nghĩa với các em học sinh được hỗ trợ, nhất là học sinh con nhà nghèo.

Chung tay vì người học

Xuyên suốt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã trao 362.799 suất học bổng, với tổng kinh phí hơn 121,98 tỷ đồng. Riêng HKH tỉnh trao 13.650 suất, trị giá hơn 30 tỷ đồng. Cạnh đó, nhiều chương trình học bổng mang lại hiệu quả như: “Giáo dục và Kỹ năng SEEDS” hỗ trợ 1.331 lượt học sinh, sinh viên với kinh phí hơn 13 tỷ đồng; Khuyến tài Phạm Văn Đồng trao 1.365 suất cho sinh viên có thành tích học tập giỏi, xuất sắc, tổng trị giá hơn 4,22 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, học bổng “Học không bao giờ cùng” được triển khai từ năm 2023 nhằm khuyến khích người trưởng thành học tập thường xuyên, nâng cao kiến thức và kỹ năng. Qua 3 lần tổ chức, chương trình đã trao 295 suất học bổng, tổng kinh phí hơn 821 triệu đồng. Ngoài nguồn quỹ khuyến học, các cơ quan, đơn vị còn vận động gần 20 tỷ đồng cùng hàng nghìn phần quà như sách vở, quần áo, xe đạp để hỗ trợ học sinh nghèo.

Ông Võ Thanh An - Chủ tịch HKH tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh: “Thời gian tới, HKH tỉnh sẽ triển khai sâu rộng 5 mô hình học tập theo Quyết định 387/QĐ-TTg, Quyết định 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam hướng dẫn triển khai thực hiện, trong đó lấy Công dân học tập gắn với Công dân số làm nền tảng; tiếp tục tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và nhà hảo tâm để huy động thêm nguồn lực chăm lo cho người học. Qua đó, duy trì và nhân rộng các mô hình học tập hiệu quả, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên vượt khó, đồng thời khuyến khích người dân học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh”.