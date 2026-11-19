Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ảnh: Văn Tánh

Những kết quả nổi bật

Ngày 18/11, Đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh cho biết, địa phương đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.

Nổi bật là việc hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 13.514 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% chỉ tiêu. Kết quả này giúp Quảng Ngãi hoàn thành kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia trước thời hạn 5 tháng và sớm hơn 45 ngày so với kế hoạch do Ban Chỉ đạo tỉnh đề ra.

Quá trình khai quật, lấy mẫu được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm sự trang nghiêm, tôn kính. Các bước lấy mẫu đều được lập biên bản, ghi hình, có sự chứng kiến của chính quyền địa phương và Ban Quản lý nghĩa trang liệt sĩ; không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn về vị trí, danh tính.

Thông tin được số hóa, cập nhật đầy đủ vào phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ và cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công, bảo đảm sự thống nhất giữa hồ sơ giấy, biên bản thực địa và dữ liệu điện tử.

Toàn bộ mẫu sinh phẩm đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để phục vụ công tác giám định, xác định danh tính liệt sĩ, góp phần đáp ứng mong mỏi của các gia đình đang tìm kiếm thông tin về người thân.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi, trong quá trình triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, các cơ quan, đơn vị và địa phương đã phối hợp tổ chức 60 đợt khảo sát, xác minh tại 60 địa bàn có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; huy động 1.035 lượt cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia.

Công tác tìm kiếm được thực hiện trên cơ sở kết hợp khảo sát thực địa với đối chiếu hồ sơ lưu trữ, bản đồ tác chiến, sơ đồ chôn cất và thông tin từ nhân chứng lịch sử nhằm xác định chính xác vị trí mộ liệt sĩ.

Đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 86 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 64 hài cốt được quy tập trong nước, 22 hài cốt được tìm thấy tại Lào và Campuchia.

Tại Quảng Ngãi, những địa bàn có kết quả quy tập nổi bật gồm xã Đăk Pék với 18 hài cốt liệt sĩ, xã Đặng Thùy Trâm với 14 hài cốt, phường Đăk Cấm với 10 hài cốt và xã Nghĩa Giang với 5 hài cốt. Riêng tại khu vực đường Trường Chinh, thuộc địa bàn phường Đăk Cấm và phường Kon Tum, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm trong 52 ngày, huy động 1.642 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia và quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở nước ngoài tiếp tục được đẩy mạnh thông qua phối hợp với các địa phương của Lào và Campuchia. Trong mùa khô 2025-2026, lực lượng tìm kiếm đã quy tập 16 hài cốt liệt sĩ. Sau khi triển khai nhiệm vụ mùa khô tiếp theo, Đội K53 tiếp tục quy tập thêm 6 hài cốt tại tỉnh Attapư (Lào).

Cùng với hoạt động tìm kiếm, công tác xác định danh tính liệt sĩ được triển khai đồng bộ. Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thu nhận mẫu ADN của 2.970 trong tổng số 3.628 thân nhân liệt sĩ, đạt 81,86%.

Không bỏ sót thông tin, quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về

Theo Đại tá Mai Kim Bình, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn tỉnh rộng, địa hình phức tạp, nhiều khu vực rừng sâu, núi cao, sông suối chia cắt.

Bên cạnh đó, thông tin về mộ liệt sĩ qua các thời kỳ chiến tranh chưa được xác minh đầy đủ; vị trí chôn cất ban đầu không còn nguyên trạng. Các nhân chứng lịch sử ngày càng cao tuổi, trí nhớ giảm sút, gây khó khăn cho việc thu thập, xác minh thông tin và xác định vị trí tìm kiếm.

Quảng Ngãi đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia hy sinh tại Campuchia về nước. Ảnh: Văn Tánh

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tiếp nhận 738 thông tin từ các tập thể, cá nhân liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ; trong đó đã trả lời 610 trường hợp, đang tiếp tục xử lý 128 trường hợp.

Bước sang giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Quảng Ngãi đặt mục tiêu tiếp tục tìm kiếm, quy tập 194 hài cốt liệt sĩ để hoàn thành chỉ tiêu 280 hài cốt của toàn chiến dịch. Trong đó, ưu tiên tìm kiếm tại 5 vị trí mộ tập thể do Ban Chỉ đạo quốc gia cung cấp và những khu vực có thông tin tương đối rõ, có nhân chứng, có khả năng tìm kiếm, quy tập.

Đồng thời, các lực lượng tiếp tục rà soát địa bàn, thu thập, đối chiếu tài liệu lịch sử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo tỉnh xác định tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang, sự phối hợp của các cơ quan, đoàn thể, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân. Mỗi nguồn tin được cung cấp, xác minh đều có thể góp phần làm rõ thêm vị trí chôn cất, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

Với tinh thần trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Quảng Ngãi tiếp tục huy động các nguồn lực, quyết tâm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.