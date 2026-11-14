Quảng Ngãi hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm mộ liệt sĩ

Đây là kết quả nổi bật trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện quyết tâm tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hoàn thành 100% chỉ tiêu lấy mẫu sinh phẩm

Theo Đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, địa phương đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.

Điểm nhấn đáng chú ý là Quảng Ngãi đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 13.514 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Kết quả này giúp địa phương hoàn thành nhiệm vụ trước 45 ngày so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh và sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Quảng Ngãi hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 13.514 mộ liệt sĩ.

Toàn bộ mẫu sinh phẩm sau khi thu thập đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để phục vụ công tác giám định, đối chiếu ADN và xác định danh tính liệt sĩ. Đây là bước tiến quan trọng, góp phần từng bước làm sáng tỏ thông tin về những người đã hy sinh, đáp ứng nguyện vọng và mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Song song với nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm, công tác khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ cũng được các cấp, ngành và lực lượng chức năng triển khai quyết liệt.

Theo Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi, trong quá trình thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, các cơ quan, đơn vị và địa phương đã phối hợp tổ chức 60 đợt khảo sát, xác minh tại 60 địa bàn có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Hoạt động này huy động 1.035 lượt cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia.

Quá trình tìm kiếm được tiến hành trên cơ sở kết hợp khảo sát thực địa với đối chiếu hồ sơ lưu trữ, bản đồ tác chiến, sơ đồ chôn cất và thông tin do nhân chứng lịch sử cung cấp. Việc rà soát nhiều nguồn tư liệu nhằm xác định chính xác vị trí mộ, hạn chế bỏ sót thông tin và nâng cao hiệu quả tìm kiếm.

Đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 86 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 64 hài cốt được tìm thấy trong nước và 22 hài cốt được quy tập tại Lào, Campuchia.

Tại địa bàn tỉnh, một số địa phương ghi nhận kết quả tìm kiếm nổi bật như xã Đăk Pék với 18 hài cốt liệt sĩ, xã Đặng Thùy Trâm với 14 hài cốt, phường Đăk Cấm với 10 hài cốt và xã Nghĩa Giang với 5 hài cốt.

Đáng chú ý, tại khu vực đường Trường Chinh, thuộc địa bàn phường Đăk Cấm và phường Kon Tum, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm liên tục trong 52 ngày, huy động 1.642 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia và quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ.

Ở địa bàn ngoài nước, công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai thông qua sự phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng của Lào, Campuchia. Trong mùa khô 2025-2026, lực lượng tìm kiếm đã quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ. Sau khi triển khai nhiệm vụ mùa khô tiếp theo, Đội K53 tiếp tục tìm kiếm, quy tập thêm 6 hài cốt tại tỉnh Attapư (Lào).

Đẩy mạnh xác định danh tính,

không bỏ sót thông tin liệt sĩ

Cùng với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, công tác xác định danh tính liệt sĩ được tỉnh Quảng Ngãi triển khai đồng bộ, trong đó chú trọng thu thập mẫu ADN thân nhân để phục vụ đối chiếu, giám định.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thu nhận mẫu ADN của 2.970 trong tổng số 3.628 thân nhân liệt sĩ, đạt tỷ lệ 81,86%, vượt chỉ tiêu do Bộ Công an giao.

Xã Đăk Pék tiến hành an táng hài cốt liệt sĩ.

Các hoạt động khai quật, lấy mẫu sinh phẩm được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật, có sự chứng kiến của chính quyền địa phương và đơn vị quản lý nghĩa trang. Đồng thời, thông tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân được số hóa, cập nhật vào hệ thống dữ liệu, tạo cơ sở thuận lợi cho việc tra cứu, đối chiếu và xác định danh tính trong thời gian tới.

Tuy đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Theo Đại tá Mai Kim Bình, địa bàn tỉnh rộng, địa hình phức tạp, nhiều khu vực rừng sâu, núi cao, sông suối chia cắt, gây trở ngại cho hoạt động khảo sát và tổ chức tìm kiếm.

Bên cạnh đó, thông tin về mộ liệt sĩ qua các thời kỳ chiến tranh chưa được xác minh đầy đủ; nhiều vị trí chôn cất ban đầu đã thay đổi, không còn nguyên trạng. Các nhân chứng lịch sử ngày càng cao tuổi, trí nhớ suy giảm, khiến việc thu thập thông tin, xác định địa điểm và khoanh vùng tìm kiếm gặp nhiều trở ngại.

Trước thực tế này, Ban Chỉ đạo tỉnh xác định cần tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương, các cơ quan, đoàn thể và nhân dân; đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và những người có thông tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tiếp nhận 738 thông tin do các tập thể, cá nhân cung cấp liên quan đến liệt sĩ và mộ liệt sĩ. Trong đó, 610 trường hợp đã được trả lời, 128 trường hợp đang tiếp tục được xác minh, xử lý.

Mỗi thông tin, dù nhỏ, nếu được kiểm chứng và đối chiếu với hồ sơ lịch sử đều có thể trở thành căn cứ quan trọng giúp xác định vị trí chôn cất, mở rộng phạm vi tìm kiếm và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Bước sang giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm, Quảng Ngãi đặt mục tiêu tiếp tục tìm kiếm, quy tập 194 hài cốt liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 280 hài cốt liệt sĩ trong toàn chiến dịch.

Trong đó, tỉnh ưu tiên tập trung lực lượng, phương tiện và nguồn lực vào 5 vị trí mộ tập thể do Ban Chỉ đạo quốc gia cung cấp thông tin, cùng những khu vực có dữ liệu tương đối rõ ràng, có nhân chứng lịch sử và khả năng tổ chức tìm kiếm, quy tập.

Lực lượng chức năng tìm thấy hài cốt liệt sĩ Quảng Ngãi.

Các lực lượng sẽ tiếp tục rà soát địa bàn, thu thập, xác minh và đối chiếu tài liệu lịch sử; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ. Việc kết nối, cập nhật dữ liệu được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả xác minh, rút ngắn thời gian tìm kiếm và hỗ trợ tốt hơn cho công tác giám định ADN.

Ban Chỉ đạo tỉnh cũng xác định tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, đoàn thể, hội cựu chiến binh và nhân dân. Trong đó, việc vận động người dân cung cấp thông tin, xác minh nhân chứng, tham gia khảo sát thực địa được xem là một trong những giải pháp quan trọng để tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Việc hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 13.514 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, vượt tiến độ 5 tháng so với kế hoạch quốc gia, không chỉ khẳng định nỗ lực của tỉnh Quảng Ngãi mà còn tạo tiền đề quan trọng cho các bước tiếp theo trong hành trình xác định danh tính những người đã hy sinh.