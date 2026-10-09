Quảng Ngãi hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm 13.514 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin

Ngày 8/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc phát biểu kết luận cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, tính đến ngày 14/9/2026, tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 13.514 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Trong đó, 9.069 mẫu đủ điều kiện đưa đi giám định ADN, chiếm 67,1%; 4.445 mộ chưa lấy được mẫu, chiếm 32,9%.

Cùng với đó, các lực lượng tổ chức 22 đợt khảo sát, xác minh tại 22 địa bàn, huy động hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia, qua đó quy tập được 52 hài cốt liệt sĩ. Công an tỉnh đã thu nhận mẫu ADN của thân nhân bên ngoại các liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 81,86%, vượt 11,86% chỉ tiêu Bộ Công an giao. Công tác tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh.

Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tại cuộc họp.

Bên cạnh nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tỉnh chú trọng chăm lo đời sống người có công và thân nhân. Đến nay, Quảng Ngãi đã hoàn thành 149/153 căn nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có khó khăn về nhà ở; hoàn thành 555/623 căn trong chương trình xây mới, sửa chữa nhà ở cho gia đình người có công và thân nhân người có công gặp khó khăn. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh vận động được 7,2 tỷ đồng.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ khảo sát, xác minh, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Các địa phương cần tăng cường thu thập thông tin từ nhân chứng và Nhân dân, thường xuyên cập nhật tiến độ, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc để có phương án xử lý.

Toàn cảnh cuộc họp.

Đối với công tác hỗ trợ nhà ở, lãnh đạo tỉnh yêu cầu khẩn trương rà soát nhu cầu, xây dựng kế hoạch cụ thể và huy động lực lượng hỗ trợ các địa phương có số lượng nhà cần xây mới, sửa chữa lớn. Tỉnh phấn đấu hoàn thành toàn bộ chương trình trước ngày 30/6/2027. Các xã, phường đồng thời chủ động xây dựng hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm thiết thực và hiệu quả.

Việc đẩy nhanh tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ gắn với chăm lo người có công không chỉ thể hiện trách nhiệm của chính quyền mà còn góp phần gìn giữ truyền thống tri ân, bồi đắp nghĩa tình cộng đồng đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.