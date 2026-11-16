Quảng Ngãi hoàn thành 100% chỉ tiêu lấy mẫu sinh phẩm liệt sĩ

Hoàn thành 100% chỉ tiêu lấy mẫu sinh phẩm

Quảng Ngãi đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 13.514 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Đây là kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026, đồng thời tạo tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục triển khai giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm.

Quảng Ngãi đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 13.514 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin.

Đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương đã đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.

Theo đó, Quảng Ngãi đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 13.514 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin, đạt 100% chỉ tiêu. Kết quả này giúp địa phương về đích trước 45 ngày so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh và sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Toàn bộ mẫu sinh phẩm sau khi thu thập đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để phục vụ công tác giám định, xác định danh tính liệt sĩ. Đây là bước quan trọng trong quá trình tìm kiếm thông tin, góp phần hiện thực hóa mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ đang ngày đêm chờ đợi tin tức về người thân.

Song song với nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm, công tác khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ cũng được các lực lượng triển khai quyết liệt. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi, trong quá trình thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, các cơ quan, đơn vị và địa phương đã phối hợp tổ chức 60 đợt khảo sát, xác minh tại 60 địa bàn có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Quá trình tìm kiếm được thực hiện trên cơ sở kết hợp khảo sát thực địa với đối chiếu hồ sơ lưu trữ, bản đồ tác chiến, sơ đồ chôn cất và thông tin từ nhân chứng lịch sử. Qua đó, lực lượng chức năng từng bước xác minh, khoanh vùng và xác định vị trí có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

Đến nay, toàn tỉnh đã quy tập được 86 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 64 hài cốt được tìm thấy trong nước và 22 hài cốt được tìm thấy tại Lào, Campuchia.

Tại các địa bàn trong tỉnh, một số địa phương ghi nhận kết quả quy tập đáng chú ý như: xã Đăk Pék với 18 hài cốt liệt sĩ, xã Đặng Thùy Trâm 14 hài cốt, phường Đăk Cấm 10 hài cốt và xã Nghĩa Giang 5 hài cốt.

Riêng khu vực đường Trường Chinh, thuộc địa bàn phường Đăk Cấm và phường Kon Tum, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm liên tục trong 52 ngày, huy động 1.642 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia và quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ.

Công tác lấy mẫu sinh phẩm được đảm bảo.

Đối với nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại nước ngoài, Quảng Ngãi tiếp tục duy trì phối hợp với các địa phương của Lào và Campuchia. Trong mùa khô 2025 - 2026, lực lượng tìm kiếm đã quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ. Sau khi triển khai nhiệm vụ trong mùa khô tiếp theo, Đội K53 tiếp tục tìm kiếm, quy tập thêm 6 hài cốt tại tỉnh Attapư (Lào).

Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, nhiệm vụ xác định danh tính liệt sĩ thông qua dữ liệu ADN cũng được triển khai đồng bộ. Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thu nhận mẫu ADN của 2.970 trong tổng số 3.628 thân nhân liệt sĩ, đạt tỷ lệ 81,86%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Các hoạt động khai quật, lấy mẫu sinh phẩm được thực hiện theo quy trình kỹ thuật, có sự chứng kiến của chính quyền địa phương và đơn vị quản lý nghĩa trang. Thông tin thu thập được số hóa, cập nhật vào hệ thống dữ liệu, phục vụ công tác quản lý, đối chiếu và xác định danh tính liệt sĩ.

Đặt mục tiêu quy tập 194 hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn 2

Theo Đại tá Mai Kim Bình, thời gian qua, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tiếp nhận 738 thông tin từ các tập thể, cá nhân liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Trong số này, cơ quan chức năng đã trả lời 610 trường hợp, còn 128 trường hợp đang tiếp tục được xử lý.

Trong giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm, Quảng Ngãi đặt mục tiêu quy tập 194 hài cốt liệt sĩ.

Bước sang giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm, Quảng Ngãi đặt mục tiêu tiếp tục tìm kiếm, quy tập 194 hài cốt liệt sĩ, qua đó hoàn thành chỉ tiêu 280 hài cốt của toàn chiến dịch.

Để thực hiện mục tiêu này, địa phương sẽ ưu tiên triển khai tìm kiếm tại 5 vị trí mộ tập thể do Ban Chỉ đạo quốc gia cung cấp; đồng thời tập trung vào những khu vực có thông tin tương đối rõ ràng, có nhân chứng và có khả năng tổ chức tìm kiếm, quy tập.

Các lực lượng chức năng tiếp tục rà soát địa bàn, thu thập, đối chiếu tài liệu lịch sử, hồ sơ lưu trữ và thông tin từ nhân chứng. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, phục vụ hiệu quả hơn công tác tìm kiếm, xác định danh tính.

Ban Chỉ đạo tỉnh cũng xác định tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ.

Việc tiếp nhận, xác minh từng nguồn tin sẽ được chú trọng, bởi mỗi thông tin dù nhỏ cũng có thể góp phần làm rõ vị trí chôn cất, mở ra cơ hội tìm kiếm và xác định danh tính những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các liệt sĩ được truy điệu, an táng một cách trang nghiêm.

“Với tinh thần trách nhiệm và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Quảng Ngãi tiếp tục huy động các nguồn lực, quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Qua đó, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân và nhân dân”, Đại tá Mai Kim Bình khẳng định.

Toàn bộ 13.514 mẫu sinh phẩm tại các mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định. Cùng với đó, Quảng Ngãi tiếp tục thu thập, số hóa dữ liệu ADN thân nhân để phục vụ đối chiếu, xác định danh tính liệt sĩ.