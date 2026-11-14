Quảng Ngãi hoàn tất lấy mẫu tại 13.514 mộ liệt sĩ, sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch

52 ngày tìm kiếm tại khu vực đường Trường Chinh

Ngày 14/11, Đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, cho biết, việc hoàn tất lấy mẫu là một trong những kết quả nổi bật của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.

Tiến độ lấy mẫu cũng vượt 45 ngày so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh và sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thôn An Hội Bắc 1, xã Nghĩa Giang.

Toàn bộ mẫu sinh phẩm đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để giám định, xác định danh tính liệt sĩ. Cùng với nguồn mẫu từ các phần mộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thu nhận mẫu ADN của 2.970 trong tổng số 3.628 thân nhân liệt sĩ, đạt 81,86%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Đây là nguồn dữ liệu phục vụ đối chiếu, góp phần đáp ứng mong mỏi của các gia đình đang tìm kiếm thông tin về người thân.

Việc khai quật, lấy mẫu được thực hiện theo quy trình kỹ thuật, có sự chứng kiến của chính quyền địa phương và đơn vị quản lý nghĩa trang. Thông tin được số hóa và cập nhật vào hệ thống dữ liệu phục vụ xác định danh tính.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Gò Tràm (thôn An Sơn, xã Nghĩa Giang).

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi, trong quá trình triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, các cơ quan, đơn vị và địa phương đã phối hợp tổ chức 60 đợt khảo sát, xác minh tại 60 địa bàn có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, với 1.035 lượt cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia. Để xác định vị trí mộ, lực lượng tìm kiếm đối chiếu kết quả khảo sát thực địa với hồ sơ lưu trữ, bản đồ tác chiến, sơ đồ chôn cất và thông tin do nhân chứng lịch sử cung cấp.

Đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập 86 hài cốt liệt sĩ, gồm 64 hài cốt trong nước và 22 hài cốt tại Lào, Campuchia. Tại Quảng Ngãi, những địa bàn có kết quả quy tập nổi bật gồm: xã Đăk Pék với 18 hài cốt liệt sĩ, xã Đặng Thùy Trâm 14 hài cốt, phường Đăk Cấm 10 hài cốt và xã Nghĩa Giang 5 hài cốt.

Riêng khu vực đường Trường Chinh, thuộc địa bàn hai phường Đăk Cấm và Kon Tum, lực lượng chức năng đã tìm kiếm trong 52 ngày, huy động 1.642 lượt cán bộ, chiến sĩ và quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm ở nước ngoài tiếp tục được đẩy mạnh thông qua phối hợp với các địa phương của Lào và Campuchia. Trong mùa khô 2025 - 2026, lực lượng tìm kiếm đã quy tập 16 hài cốt liệt sĩ. Sau khi triển khai nhiệm vụ mùa khô tiếp theo, Đội K53 tiếp tục quy tập thêm 6 hài cốt tại tỉnh Attapư (Lào).

Đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập thêm 194 hài cốt liệt sĩ

Giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm, Quảng Ngãi đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập thêm 194 hài cốt liệt sĩ để hoàn thành chỉ tiêu 280 hài cốt của toàn chiến dịch. Tỉnh ưu tiên 5 vị trí mộ tập thể do Ban Chỉ đạo quốc gia cung cấp và những khu vực có thông tin tương đối rõ, có nhân chứng, có khả năng tìm kiếm, quy tập.

Theo Đại tá Mai Kim Bình, trở ngại lớn là địa bàn tỉnh rộng, địa hình phức tạp, nhiều khu vực rừng sâu, núi cao, bị sông suối chia cắt. Thông tin về mộ liệt sĩ qua các thời kỳ chiến tranh chưa được xác minh đầy đủ, trong khi nhiều vị trí chôn cất ban đầu đã thay đổi. Nhân chứng lịch sử ngày càng cao tuổi, trí nhớ giảm sút, khiến việc thu thập, kiểm chứng thông tin và xác định vị trí tìm kiếm thêm khó khăn.

Trong giai đoạn 2, Quảng Ngãi đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập thêm 194 hài cốt liệt sĩ để hoàn thành chỉ tiêu 280 hài cốt của toàn chiến dịch.

Đến nay, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tiếp nhận 738 thông tin do các tập thể, cá nhân cung cấp liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Trong số này, Ban Chỉ đạo đã trả lời 610 trường hợp và đang tiếp tục xử lý 128 trường hợp. Mỗi nguồn tin sau khi được xác minh có thể giúp làm rõ vị trí chôn cất, phục vụ việc tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ.

Cùng với việc rà soát địa bàn, thu thập và đối chiếu tài liệu lịch sử, các lực lượng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân. Lực lượng vũ trang giữ vai trò nòng cốt, phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, đoàn thể, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân trong cung cấp thông tin, xác minh nhân chứng và khảo sát thực địa.

Thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", Quảng Ngãi tiếp tục huy động các nguồn lực để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.