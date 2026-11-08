Quảng Ngãi: Hỗ trợ người dân tháo dỡ tài sản, bàn giao mặt bằng mở rộng quốc lộ 24B

Theo ông Hiệp, hoạt động này nằm trong kế hoạch phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của xã Sơn Tịnh, nhằm bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công đúng thời gian đề ra, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Lãnh đạo địa phương và chủ đầu tư vận động người dân và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng được địa phương tổ chức triển khai định kỳ hằng tuần.

Trong đó, thứ sáu, các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, xây dựng phương án thực hiện và xác định các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện bàn giao mặt bằng. Đến thứ bảy, các lực lượng tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường, tuyên truyền, vận động và phối hợp với người dân thống nhất phương án triển khai. Chủ nhật, tiến hành hỗ trợ tháo dỡ các công trình, vật kiến trúc và tổ chức bàn giao mặt bằng theo kế hoạch.

Nhiều điểm vướng mặt bằng được khơi thông.

Công tác bảo quản tài sản sau khi tháo dỡ được các đơn vị thực hiện kỹ lưỡng.

Tại hiện trường, các lực lượng của xã Sơn Tịnh phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, đơn vị thi công và các hộ dân triển khai nhiều phần việc như hỗ trợ chặt hạ cây cối, tháo dỡ nhà cửa, công trình, vật kiến trúc, thu dọn tài sản và vệ sinh mặt bằng.

Cùng với đó, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân đồng thuận, tích cực phối hợp, sớm bàn giao mặt bằng để bảo đảm tiến độ thi công công trình.

Các lực lượng địa phương hỗ trợ người dân dỡ dọn tài sản.

Người dân tháo dỡ tài sản, bàn giao mặt bằng cho dự án.

Để hỗ trợ quá trình triển khai, nhà thầu đã huy động phương tiện, máy móc, thiết bị và nhân lực phối hợp với người dân thu dọn cây cối, tháo dỡ các công trình, vật kiến trúc. Đồng thời, đơn vị chuẩn bị thiết bị đo đạc, xác định mốc giới tại hiện trường, bảo đảm việc tháo dỡ và bàn giao mặt bằng đúng phạm vi, ranh giới dự án.

Theo UBND xã Sơn Tịnh, việc xây dựng và duy trì lịch triển khai cụ thể hằng tuần thể hiện quyết tâm của địa phương trong công tác phối hợp giải phóng mặt bằng. Qua đó, góp phần tháo gỡ những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 24B; từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Lực lượng CSGT tham gia phân luồng, điều tiết giao thông khu vực GPMB triển khai dự án.

Theo chủ đầu tư, dự án chủ yếu đi qua địa bàn xã Sơn Tịnh, khối lượng GPMB tương đối lớn và phức tạp. Tổng diện tích cần thu hồi để triển khai dự án là 16,58ha/862 thửa, của 653 hộ và 11 tổ chức, có 23 trường hợp phải bố trí tái định cư. Phần lớn các thửa đất có nhà cửa, vật kiến trúc trên đất nên công tác GPMB tốn nhiều thời gian.

Đến nay, đã hoàn thành công tác ban hành thông báo thu hồi đất; kiểm kê, đo đạc hầu hết số thửa. Đồng thời, đã phê duyệt được 6 phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng diện tích 7ha, đạt 42,2%; cũng như đã vận động người dân tháo dỡ công trình trên đất hành lang đường bộ 4,96/6,35km, đạt 78,1% chiều dài tuyến.

Gần đây, nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động và thuyết phục người dân đồng hành với chủ trương chung, dự án đã có chuyển biến tích cực về công tác GPMB.

Dự án sẵn sàng bứt tốc thi công khi mặt bằng cho phép.

Theo chủ đầu tư, hiện đơn vị đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức làm việc ngoài giờ, tranh thủ ngày nghỉ, cuối tuần để lập, trình phê duyệt các phương án bồi thường, chi trả tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho dự án.

Trên cơ sở mặt bằng đã bàn giao, các đơn vị đã tổ chức thi công lũy kế đến nay được hơn 47 tỷ đồng, đạt khoảng 14% giá trị hợp đồng, giải ngân gần 100% lượng vốn đã bố trí. Trong đó đang tập trung thi công các hạng mục cầu trên tuyến, như: Cầu vượt đường sắt, cầu Bà Tá, Bà Mẹo, đắp đất nền đường một số đoạn tuyến đã có mặt bằng, thi công cống thoát nước ngang, dọc trên tuyến… Dự án sẵn sàng bức tốc thi công khi mặt bằng cho phép.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 24B đoạn Km23 - Km29 có tổng chiều dài tuyến 6,75km, điểm đầu tại Km 23+050 (nút giao đường sắt Bắc - Nam) thuộc phường Trương Quang Trọng, điểm cuối tại Km 29+800 (trên UBND xã Tịnh Sơn cũ), thuộc địa phận xã Sơn Tịnh. Đây là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án được khởi công đầu tháng 6/2026, có tổng mức đầu tư 679 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây lắp hơn 316 tỷ đồng, hơn 276 tỷ đồng bố trí cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, còn lại là các chi phí khác. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, thi công trong 18 tháng. Dự kiến đến tháng 12/2027 sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác.

Tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện dự án là hơn 19ha. Tuyến đi qua nhiều khu vực ken đặc nhà dân hai bên nên công tác GPMB gặp nhiều khó khăn, mặt bằng chậm được bàn giao đã cản đà bứt tốc của dự án.

Đoạn tuyến mở rộng trên Quốc lộ 24B là tuyến đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h. Nền đường rộng 17,4m, với 4 làn xe chạy. Tuyến bám tim đường hiện hữu, mở rộng về hai bên, toàn bộ kết cấu mặt đường bê tông nhựa cấp cao A1, cầu bê tông cốt thép dự ứng lực. Theo thiết kế, dự án sẽ xây dựng nút giao khác mức bằng cầu vượt 5 nhịp, dài hơn 143m, rộng 17,4m và có đường gom để tổ chức giao thông, loại bỏ việc chờ tàu tại nút giao đường sắt Bắc - Nam. Đồng thời, xây mới cầu Bà Tá rộng gấp đôi (17,4m), dài 51m, xây mới cầu Bà Mẹo (dài 38m, rộng 17,4m), đồng thời chỉnh tuyến để loại bỏ khúc cua gấp qua đồng ruộng nhằm đảm bảo giao thông, đáp ứng yêu cầu cấp đường. Sau nâng cấp, tuyến sẽ có vạch sơn dải phân cách giữa rộng 0,5m, lề đường và rãnh dọc rộng 2,9m, tổ chức giao thông với hai làn xe cơ giới ở giữa và làn hỗn hợp ở hai bên. Khi hoàn thành, dự án sẽ nâng cao năng lực vận tải, tăng cường kết nối vùng, giảm thiểu tai nạn giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Đồng thời, công trình cũng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông vận tải, phục vụ phát triển khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ.