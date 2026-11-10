Quảng Ngãi: Hỗ trợ di dời người dân khỏi khu vực nguy cơ sạt lở

Trưa 10-11, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ba Vì phối hợp các lực lượng địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thôn Nước Lầy, ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất.

Lực lượng chức năng xã Ba Vì vận động người dân di dời khỏi khu vực nguy cơ sạt lở. Ảnh: UBND XÃ BA VÌ

Do nhà dân ở sát sườn núi nên nguy cơ bị sạt lở rất cao. Ảnh: UBND XÃ BA VÌ

Khu dân cư nằm bên suối Nước Lầy bị chia cắt với khu vực bên ngoài, lực lượng chức năng phải chăng dây thừng qua suối, hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn.

Các cán bộ, chiến sĩ kéo dây thừng qua suối để hỗ trợ di dời người dân thôn Nước Lầy. Ảnh: UBND XÃ BA VÌ

Với phương châm chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, các lực lượng đã vận động, hỗ trợ di dời các hộ dân đến tránh trú tại Nhà văn hóa thôn Nước Lầy.

Lực lượng chức năng cõng người lớn tuổi qua sông. Ảnh: UBND XÃ BA VÌ

* Cùng ngày,ông Huỳnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND xã Ba Xa, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, địa phương đã khẩn trương sơ tán 12 hộ dân với 40 nhân khẩu tại tổ 4 Vả Chinh, thôn Nước Lăng đến nơi an toàn sau khi phát hiện vết nứt lớn trên đỉnh núi, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao.

Di dời người dân vùng nguy cơ sạt lở thôn Nước Lăng, xã Ba Xa, tỉnh Quảng Ngãi. Clip do UBND xã Ba Xa cung cấp

Lực lượng chức năng xã Ba Xa, tỉnh Quảng Ngãi, hỗ trợ người dân di dời, sơ tán. Ảnh: UBND XÃ BA XA

Người dân sơ tán đến Nhà văn hóa thôn Nước Lăng. Ảnh: UBND XÃ BA XA

Toàn bộ 40 người đã được sơ tán đến Nhà văn hóa thôn Nước Lăng và nhà các hộ dân lân cận. Chính quyền địa phương đang bố trí nơi ăn ở, ổn định đời sống cho người dân.