Quảng Ngãi: Hộ dân cuối cùng bàn giao mặt bằng để làm đường 900 tỷ đồng

Theo ông Chí, qua đối thoại, hộ gia đình ông P.Q, ở thôn Châu Me đã thống nhất, ký biên bản bàn giao cả phần đất nông nghiệp và đất ở có nhà trên đất để triển khai dự án, với tổng diện tích 1.813m2. Tuy nhiên, hộ dân không nhận tiền bồi thường mà tiến hành các thủ tục khởi kiện hành chính đòi quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Đây là trường hợp cuối cùng nằm trong phạm vi GPMB dự án đoạn qua xã Đông Sơn. (Ảnh: Lê Danh)

Với việc hộ dân thống nhất bàn giao mặt bằng triển khai dự án, UBND xã Đông Sơn sẽ dừng việc cưỡng chế thu hồi đất.

Đại diện chính quyền phương cho biết, quyết định cưỡng chế đối với trường hợp hộ gia đình ông Q được ban hành ngày 30/10, dự kiến thực hiện cưỡng chế vào ngày 10/11. Trong thời gian đó, chính quyền địa phương đã tăng cường giải thích, vận động và đối thoại để tạo sự đồng thuận từ người dân.

Dự án đã chính thức được khơi thông điểm nghẽn mặt bằng. (Ảnh: Lê Danh)

Theo đại diện chủ đầu tư, ngay khi hộ dân thống nhất bàn giao trước phần diện tích đất nông nghiệp, đơn vị đã chỉ đạo nhà thầu tiếp cận, tổ chưa chặt hạ cây xanh, bóc phong hóa để thi công nền đường. Dự kiến đến ngày 17/11, hộ dân sẽ bàn giao các thửa đất ở có nhà trên đất, đơn vị sẽ khẩn trương dỡ dọn, tổ chức thi công tại vị trí này.

Dự án đang tăng tốc thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. (Ảnh: Lê Danh)

Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb dài hơn 16km, với 4 đoạn tuyến, triển khai từ năm 2022, có tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng. Do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Phần việc của giai đoạn này bao gồm hoàn thiện cầu Châu Me Đông và cầu Quang Mỹ để thay thế tràn Quang Mỹ thuộc xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi cũ (nay là xã Đông Sơn).

Đồng thời, bổ sung thêm đoạn tuyến kết nối từ xã Đức Chánh đến xã Đức Minh (nay là xã Mỏ Cày) để kết nối với trung tâm huyện lỵ Mộ Đức (cũ) tạo động lực phát triển cho khu vực phía Nam đô thị Quảng Ngãi.

Đến thời điểm hiện tại, dự án đã thi công đạt hơn 92% khối lượng, dự kiến hoàn thành, thông xe vào cuối năm 2026.

Dự án đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh là trục Bắc – Nam phía Đông, sát biển, là tuyến giao thông trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi, thuộc hệ thống đường ven biển Việt Nam. Theo quy hoạch, dự án dài hơn 109km, điểm đầu tuyến giáp với đường ven biển thành phố Đà Nẵng, điểm cuối tiếp giáp với đường ven biển tỉnh Gia Lai. Quảng Ngãi chia dự án làm 3 giai đoạn triển khai. Đến nay, đã hoàn thành và đưa vào khai thác giai đoạn 1 (đoạn Dung Quất - Mỹ Khê - Trà Khúc) với tổng chiều dài hơn 30km, kinh phí thực hiện gần 1.500 tỷ đồng. Hiện Quảng Ngãi đang triển khai, sắp hoàn thành giai đoạn 2 với hai dự án độc lập gồm: Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1 và giai đoạn IIb. Còn giai đoạn 3 (nối phía Nam huyện Mộ Đức cũ với tỉnh Bình Định cũ) đang được địa phương chuẩn bị đầu tư với tổng chiều dài 32,6km, tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2030.