Quảng Ngãi: Hình ảnh cầu Trà Khúc trước ngày đóng đường, cấm xe

Cầu Trà Khúc được xây dựng vào năm 1964, bắc qua sông Trà Khúc trên quốc lộ 1 cũ - trục giao thông huyết mạch Bắc - Nam. Năm 2004, tuyến tránh Đông và cầu Trà Khúc 2 được Bộ Giao thông vận tải khi đó xây dựng hoàn thành, công trình trở thành trục giao thông nội thị, kết nối hai bên bờ sông.

Đầu phía Nam nối với đường Quang Trung, thuộc phường Nghĩa Lộ, là cửa ngõ đi phía Bắc của đô thị Quảng Ngãi.

Đầu cầu phía Bắc thuộc phường Trương Quang Trọng, giao với các trục Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 24B và đường Tế Hanh chạy dọc sông, bên hông là khách sạn Mỹ Trà nổi tiếng Quảng Ngãi.

Đây là cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Trà Khúc đoạn qua đô thị trung tâm Quảng Ngãi.

Cầu có chiều dài 640m, gồm 19 nhịp, mỗi nhịp 24m.

Bề rộng mặt cầu phần xe chạy 7,5m, được phân thành 2 làn, có lề bộ hành và bố trí lan can hai bên, điện chiếu sáng một bên.

Công trình được thiết kế với hệ cọc thép chống gỉ, lấy cọc làm trụ và chịu lực toàn bộ.

Cọc trụ có đường kính 70cm, cấu tạo đa lớp với cọc thép bọc bê tông bên ngoài, bên trong nhồi bê tông mác cao có bố trí lõi thép.

Các dầm thép bản liên hợp, hệ dầm cao 1,8m, có liên kết ngang giúp công trình vững chãi.

Cầu trải qua nhiều trận lũ lịch sử vào các năm 1986, 1999 và 2009, khi nước sông với lưu tốc dòng chảy lớn, kèm nhiều vật thể trôi tác động tiêu cực lên hệ trụ và dầm cầu, uy hiếp an toàn công trình.

Dù đã có nhiều cầu mới được xây dựng bắc qua sông, nhưng hiện Trà Khúc vẫn đóng vai trò là trục kết nối Bắc - Nam chính cho đô thị Quảng Ngãi, mỗi ngày có hàng chục nghìn lượt người và phương tiện qua lại.

Cầu được gia cố, sửa chữa nhiều lần trong quá trình khai thác. Trong đó, chủ yếu là bảo dưỡng mặt cầu, khe co giãn để giao thông được êm thuận, an toàn.

Năm 2015, sau khi kiểm định cầu yếu, Quảng Ngãi cấm xe khách và xe tải qua cầu. Hiện chỉ xe ô tô con, xe máy và người đi bộ được lưu thông. Mùa mưa lũ, khi nước sông Trà Khúc ở ngưỡng báo động 3, cầu bị phong tỏa để đảm bảo an toàn.

Hơn nửa thế kỷ tồn tại, cầu Trà Khúc 1 hiện đã xuống cấp và không còn đáp ứng được năng lực vận tải trong bối cảnh lưu lượng phương tiện tăng "nóng", đô thị hóa diễn ra nhanh chóng.

Xây mới cầu Trà Khúc 1 là yêu cầu được đặt ra trong bối cảnh Quảng Ngãi từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng kết nối khu vực cửa ngõ và trung tâm công nghiệp phía Bắc với vùng lõi đô thị của tỉnh, cũng như nới rộng không gian phát triển, tạo điểm nhấn không gian kiến trúc cảnh quan và xây dựng biểu tượng mới cho đô thị trung tâm.

Trung tuần tháng 10/2026, Quảng Ngãi sẽ cấm xe lưu thông qua cầu Trà Khúc để phục vụ công tác thi công xây dựng cầu Trà Khúc 1 mới, công trình có tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng, vừa được khởi công ngày 8/10 vừa qua.

Đầu phía Bắc cầu mới sẽ được xây dựng lệch Đông 11 độ so với cầu cũ, mặt đường rộng 28m, vuốt nối vào vòng xoay hình thành mới nút giao cắt các tuyến đường Trần Văn Trà - Hoàng Sa - Nguyễn Văn Linh - Tế Hanh kéo dài.

Toàn bộ diện tích hiện hữu của khách sạn Mỹ Trà sẽ được giải phóng để tổ chức lại giao thông và cảnh quan công cộng.

Tim tuyến mới công trình sẽ nằm tại khu vực hiện trạng là sân tennis và bể bơi của khách sạn Mỹ Trà.

Cây đa cổ thụ được giữ nguyên để hình thành đảo giao thông và hoa viên mini, nối dài đường Tế Hanh chạy dọc sông đến vòng xoay mới xây dựng để hoàn thiện quy hoạch nút.

Video: Cầu Trà Khúc ở Quảng Ngãi. Thực hiện: Lê Danh