Quảng Ngãi: Hiệu phó bị 'tố'' được bổ nhiệm khi chưa đủ tiêu chuẩn

Thời gian gần đây ở huyện Lý Sơn có dư luận không hay về việc bổ nhiệm bà N.T.Đ-Hiệu phó trường Mầm non An Hải.

Theo người dân ở địa phương, có nhiều trường hợp đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định thì không được bổ nhiệm. Thế nhưng không hiểu tại sao bà N.T.Đ thiếu hàng loạt tiêu chuẩn mà vẫn được bổ nhiệm làm Hiệu phó trường Mầm non An Hải, xã An Hải.

Về sự việc này, bà Dương Thị Minh-Hiệu phó phụ trách trường Mầm non An Hải cho biết: Cô N.T.Đ được điều chuyển về làm Hiệu phó của trường vào tháng 1.2017. Trường chỉ tiếp nhận về làm việc, còn các vấn đề khác liên quan đến bổ nhiệm cô N.T.Đ thuộc thẩm quyền của các cơ quan trên huyện.

Còn cô N.T.Đ, khi được hỏi đã từ chối trả lời và đề nghị PV đến làm việc với các cơ quan chức năng của Lý Sơn.

Trường mầm non An Hải. Ảnh Công Xuân

Trả lời về vấn đề này, ông Lê Nhụ-Phó phòng GDĐT huyện Lý Sơn cho biết: Trước khi được bổ nhiệm, cô N.T.Đ là giáo viên dạy tại trường Mần non xã An Vĩnh. Đến tháng 1.2017 vừa qua, cùng với bổ nhiệm, cô N.T.Đ được chuyển về làm Hiệu phó trường Mầm non An Hải.

Cùng với thừa nhận tại thời điểm được bổ nhiệm cô N.T.Đ chưa có bằng Trung cấp Chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước theo quy định hiện hành, ông Nhụ giải thích: Việc bổ nhiệm cô N.T.Đ thì phòng GDĐTđã xin ý kiến và được lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Lý Sơn đồng ý. Đến thời điểm này thì cô N.T.Đ đã hoàn thành xong bằng Trung cấp chính trị, còn chứng chỉ quản lý nhà nước thì cô N.T.Đ đang học.

Cũng theo ông Nhụ thì không riêng gì trường hợp cô N.T.Đ, đại đa số các trường hợp bổ nhiệm cán bộ, Hiệu trưởng và phó các trường trực thuộc là bổ nhiệm trước rồi mới cho đi học (các bằng cấp, chứng chỉ theo quy định) sau, đây là lỗi chung của huyện.

Đại diện lãnh đạo Huyện ủy Lý Sơn cho biết sẽ chỉ đạo kiểm tra việc bổ nhiệm của cô N.T.Đ và các trường hợp bị phản ánh khác, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm khắc theo quy định.

Công Xuân