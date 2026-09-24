Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới như thế nào?

24/09/2026 08:57

report Nguồn lực đặc biệt quan trọng là con người Quảng Ngãi

* Ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong:

Quảng Ngãi đang đứng trước một không gian phát triển mới với nhiều thay đổi quan trọng. Cùng với sự mở rộng về không gian địa lý là sự cộng hưởng về nguồn lực, các cực phát triển, các hành lang kinh tế và cơ hội liên kết vùng, tỉnh cũng phải giải bài toán đang có gì, còn thiếu gì, đâu là những điểm nghẽn và đâu là những động lực mới có thể tạo ra tăng trưởng.

Điều quan trọng là phải nhìn nhận rõ Quảng Ngãi đang có gì, còn thiếu gì, đâu là những điểm nghẽn và đâu là những động lực mới có thể tạo ra tăng trưởng. Đây cũng chính là lý do Báo Tiền Phong phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo “Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng miền Trung”.

Ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong.

Sau sáp nhập, Quảng Ngãi có diện tích hơn 14.800 km², dân số hơn 2,1 triệu người và một cấu trúc phát triển đặc biệt, trải dài từ biển xanh đến đại ngàn.

Thực tế tăng trưởng những năm gần đây cũng cho thấy nội lực của nền kinh tế Quảng Ngãi. Theo số liệu thống kê của tỉnh, năm 2025, GRDP Quảng Ngãi tăng 10,02%. Đây là mức tăng GRDP cao nhất của tỉnh trong 5 năm qua. Nhưng nếu chỉ nhìn Quảng Ngãi qua diện tích, tài nguyên hay những dự án công nghiệp lớn thì vẫn chưa đủ. Phía sau tất cả những lợi thế ấy là một nguồn lực đặc biệt quan trọng, đó là con người Quảng Ngãi.

Bên cạnh những tiềm năng và lợi thế, Quảng Ngãi cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, thách thức đang đặt ra. Trước hết là bài toán hạ tầng và kết nối. Không gian phát triển được mở rộng đòi hỏi hệ thống giao thông, logistics và các hạ tầng chiến lược phải đi trước một bước. Việc chưa có sân bay đang khai thác cũng đặt ra những yêu cầu mới về kết nối hàng không và liên kết với các trung tâm kinh tế lớn.

24/09/2026 08:49

report Gỡ 6 nút thắt để Quảng Ngãi trở thành cực tăng trưởng mới

* Ông Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi:

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu đến năm 2030, Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá, một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên; phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên.

Đây là mục tiêu lớn, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đồng thời đặt ra yêu cầu phải phát huy hiệu quả hơn nữa những tiềm năng, lợi thế hiện có, chủ động tạo dựng và nuôi dưỡng các động lực phát triển mới.

Ông Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Tỉnh cũng nhận thức rõ rằng, có tiềm năng và lợi thế chưa đồng nghĩa với việc trở thành một cực tăng trưởng. Điều quan trọng là phải chuyển hóa hiệu quả tiềm năng thành năng lực sản xuất, giá trị gia tăng và kết quả phát triển thực chất; đồng thời nâng cao chất lượng hạ tầng, nguồn nhân lực, năng lực quản trị và khả năng liên kết.

Quảng Ngãi đặc biệt quan tâm đến việc cải thiện chất lượng điều hành và môi trường đầu tư, kinh doanh. Tỉnh xác định đây là một trong những điều kiện quan trọng để khơi thông nguồn lực, củng cố niềm tin và tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp.

Tỉnh đã xác định mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất và bền vững trong chất lượng điều hành, xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, thân thiện, công khai, minh bạch và thuận lợi.

Chủ trì hội thảo là ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong và ông Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đưa Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vào TOP 20 tỉnh, thành phố trong cả nước. Điều tỉnh hướng đến không chỉ là cải thiện thứ hạng, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện thủ tục; tăng cường công khai, minh bạch; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc; qua đó củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với chính quyền.

Đây cũng là yêu cầu để tỉnh tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

Với ý nghĩa đó, tôi mong muốn tại hội thảo hôm nay, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và quý vị đại biểu tập trung phân tích những vấn đề có tính quyết định đối với khả năng bứt phá của Quảng Ngãi, chỉ rõ những nút thắt cần ưu tiên tháo gỡ, những nguồn lực cần khơi thông và những giải pháp có thể triển khai hiệu quả trong thực tiễn.

24/09/2026 08:24

report Các đại biểu, khách mời tham dự hội thảo

Hội thảo “Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng miền Trung”, với sự tham dự của các đại biểu, khách mời:

- Ông Ngô Văn Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi

- Ông Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Hội thảo “Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng miền Trung”.

- TS. Nguyễn Khánh Tùng - Đại diện Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ.

- PGS, TS. Phạm Trung Lương - thành viên Tổ chuyên gia tư vấn quy hoạch quốc gia

- PGS, TS. Bùi Quang Bình - nguyên Trưởng khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

- TS. Hoàng Hồng Hiệp - Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing TP. Huế

- Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai

- Đại diện lãnh đạo Sở Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai

- Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

* Về phía Báo Tiền Phong:

- Ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong

- Ông Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong

* Các nhà tài trợ và các đơn vị đồng hành cùng sự kiện:

- Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam - Nhà tài trợ chính.

- Công ty TNHH Sâm Ngọc Linh K5 - Nhà tài trợ đồng hành

- Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi - Nhà tài trợ đồng hành

- Tập đoàn Thiên Tân - Nhà tài trợ đồng hành

- Công ty Cổ phần Golden City - Nhà tài trợ đồng hành

24/09/2026 08:20

report VIDEO: Đại biểu tham quan gian các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của Quảng Ngãi

24/09/2026 08:10

report Quảng Ngãi bước vào giai đoạn phát triển mới

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Quảng Ngãi bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian phát triển rộng hơn, đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực quản trị, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện.

Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên; phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên.

Ngày 24/9, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo “Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng miền Trung”.

Quảng Ngãi có nền tảng phát triển về công nghiệp, kinh tế biển, cảng biển, logistics, du lịch và không gian phát triển đa dạng. Trong đó, Khu kinh tế Dung Quất tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc kinh tế của tỉnh, gắn với các ngành công nghiệp nền tảng và định hướng phát triển Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng quốc gia.

Các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, nhận diện những lợi thế, cơ hội và động lực tăng trưởng mới của Quảng Ngãi; bàn giải pháp về năng lượng, đổi mới sáng tạo, du lịch, công nghiệp, logistics và liên kết vùng. Các chuyên gia cũng phân tích những điểm nghẽn về kết nối sau cảng, vận tải đa phương thức, dịch vụ logistics và đề xuất các giải pháp giảm chi phí logistics, tăng giá trị gia tăng giữ lại tại địa phương.

Một nội dung trọng tâm là phiên thảo luận “Tháo gỡ điểm nghẽn để Quảng Ngãi bứt phá trở thành cực tăng trưởng”, tập trung vào các rào cản về thể chế, hạ tầng và nguồn lực, đồng thời trao đổi khả năng xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm khơi thông nguồn lực phát triển.

Thông qua hội thảo, Ban Tổ chức kỳ vọng có thêm những đề xuất về cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy liên kết vùng và góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Ngãi trở thành cực tăng trưởng quan trọng của miền Trung - Tây Nguyên.