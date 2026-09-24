Quang cảnh buổi hội thảo. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Sáng 24/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo “Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng miền Trung.”

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố lân cận; các chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư….

Tỉnh Quảng Ngãi có nhiều lợi thế với không gian phát triển rộng, vị trí địa lý chiến lược. Tỉnh có Khu kinh tế Dung Quất là hạt nhân công nghiệp quan trọng, với Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và các dự án công nghiệp quy mô lớn, tạo nền tảng để xây dựng và phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất; các Khu du lịch Lý Sơn, Măng Đen.

Ngoài ra, Quảng Ngãi có nguồn tài nguyên phong phú về biển, rừng, dược liệu quý (nhất là sâm Ngọc Linh) và hệ thống di sản văn hóa, lịch sử, thiên nhiên đặc sắc….

Lợi thế nhiều nhưng nhiều đại biểu cũng nêu một số hạn chế đối với địa phương. Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đó là bài toán hạ tầng và kết nối. Không gian phát triển được mở rộng đòi hỏi hệ thống giao thông, logistics và các hạ tầng chiến lược phải đi trước một bước.

Tiếp đó là nguồn nhân lực. Bài toán đặt ra không chỉ là đào tạo được nhân lực, mà còn là làm sao thu hút nhân lực giỏi đến làm việc và ở lại Quảng Ngãi.

Tiến sỹ Hoàng Hồng Hiệp, Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing thành phố Huế góp thêm ý kiến: rào cản chủ yếu trong mô hình tăng trưởng của tỉnh Quảng Ngãi dựa vào công nghiệp nặng, tăng trưởng GDP phụ thuộc lớn vào ngành lọc dầu, thép nhưng các ngành này dường như chưa tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Quảng Ngãi thiếu tính ổn định do phụ thuộc quá lâu vào công nghiệp nặng; hệ thống hạ tầng đô thị chưa phát triển tương xứng; chất lượng lao động chưa theo kịp yêu cầu phát triển bền vững và thiếu hụt lao động chất lượng cao….

Ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công thương) cho biết: Quảng Ngãi đang có một không gian phát triển năng lượng mới. Thước đo của “trung tâm năng lượng” phải chuyển từ tư duy cộng dồn công suất sang tư duy hình thành một hệ sinh thái năng lượng - công nghiệp - hạ tầng - thị trường. Đây cũng là cách để năng lượng tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn cho địa phương, thay vì chỉ là nơi đặt các công trình nguồn điện.

Trước thực tiễn trên, ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho hay, điều quan trọng là biến lợi thế thành kết quả phát triển. Tỉnh đặc biệt quan tâm đến cải thiện chất lượng điều hành và môi trường đầu tư, kinh doanh.

Tỉnh phải khơi thông nguồn lực, củng cố niềm tin và tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp. Tỉnh Quảng Ngãi đã lựa chọn mô hình phát triển dựa trên sự liên kết chặt chẽ giữa không gian Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, lấy hành lang Tây - Đông từ Bờ Y qua khu vực Tây Nguyên, miền núi Quảng Ngãi đến biển và cảng nước sâu Dung Quất làm trục động lực chủ đạo.

Cùng đó, tỉnh tập trung để bứt phá, không đầu tư dàn trải, không phát triển theo tư duy “mỗi địa phương một dự án”, mà tập trung lựa chọn đúng những ngành, lĩnh vực, công trình và không gian có khả năng tạo sự bứt phát, sức lan tỏa lớn để tập trung đầu tư, phát triển.

Tỉnh xác định phát triển không đánh đổi những giá trị tự nhiên, văn hóa, lịch sử, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phát triển công nghiệp hiện đại đồng thời bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển du lịch bền vững, theo xu hướng tăng trưởng xanh để trường tồn…/.