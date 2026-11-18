Các đại biểu cắt băng khai mạc. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Sáng 18/11, tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc các hoạt động trưng bày, giới thiệu và trình diễn di sản văn hóa tỉnh năm 2026, hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa-Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Phát biểu khai mạc, ông Phan Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh nhấn mạnh, các hoạt động không chỉ góp phần quảng bá những giá trị lịch sử, khảo cổ và nghệ thuật đặc sắc của quê hương Quảng Ngãi mà còn tạo không gian kết nối quá khứ với hiện tại, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Đây cũng là dịp để công chúng, nhất là thế hệ trẻ, hiểu thêm về di sản, từ đó nâng cao niềm tự hào và trách nhiệm trong bảo tồn, phát huy, trao truyền các giá trị văn hóa cho thế hệ mai sau.

Điểm nhấn của sự kiện là trưng bày chuyên đề “Quảng Ngãi - Bí mật từ lòng đất,” giới thiệu hơn 300 di vật tiêu biểu được phát hiện tại các địa điểm khảo cổ nổi tiếng như Lung Leng, hồ Nước Trong, Long Thạnh, Bình Châu và Sa Huỳnh.

Người dân tham quan Tượng thần khỉ Hanuman mang giá trị tiêu biểu về lịch sử, tôn giáo-tín ngưỡng và nghệ thuật điêu khắc đá Champa thế kỷ 11-12. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Các hiện vật phản ánh những dấu tích lịch sử, văn hóa qua nhiều thời kỳ, góp phần làm rõ chiều sâu văn hóa của vùng đất Quảng Ngãi từ miền núi, đồng bằng đến hải đảo.

Đáng chú ý, lần đầu tiên Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi công bố và trưng bày tượng thần khỉ Hanuman, tác phẩm điêu khắc đá đặc sắc thuộc nghệ thuật Champa, có niên đại thế kỷ 11-12. Hiện vật được người dân tự nguyện giao nộp sau khi phát hiện tại vùng biển Vũng Buồn.

Việc tiếp nhận, giới thiệu hiện vật góp phần bổ sung tư liệu về di sản văn hóa Champa; đồng thời ghi nhận ý thức, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ di sản.

Dịp này, Hội Di sản văn hóa tỉnh phối hợp tổ chức trưng bày “Cổ vật tiêu biểu của các nhà sưu tập tỉnh Quảng Ngãi,” giới thiệu những hiện vật có giá trị do các cá nhân sưu tầm, lưu giữ. Hoạt động góp phần tôn vinh những đóng góp của các nhà sưu tập trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Nghề làm bánh thuẫn truyền thống. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Bên cạnh các không gian trưng bày, sự kiện còn tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu, trình diễn nhạc cụ truyền thống, nghề thủ công của đồng bào các dân tộc và quảng bá ẩm thực địa phương. Qua đó, công chúng có cơ hội trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của các cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

Em Nguyễn Thị Cẩm Như, phường Cẩm Thành chia sẻ, thông qua các không gian trưng bày, đặc biệt là chuyên đề “Quảng Ngãi-Bí mật từ lòng đất” và tượng thần khỉ Hanuman, em cảm thấy tự hào hơn về bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa của quê hương.

Khách tham quan trải nghiệm nghề làm gốm truyền thống. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Những hoạt động trưng bày, trình diễn trực quan giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn giá trị di sản do cha ông để lại, từ đó nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống hôm nay.

Thông qua chuỗi hoạt động, ngành văn hóa Quảng Ngãi hướng tới nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn di sản, phát huy vai trò của người dân trong gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh và bản sắc văn hóa địa phương./.