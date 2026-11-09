Quảng Ngãi: Hàng nghìn cây phi lao chết khô ven biển

Trước đó, chiến dịch trồng cây phủ xanh bờ biển nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân và các đoàn thể địa phương. Hàng nghìn cây phi lao được trồng với kỳ vọng hình thành vành đai xanh, hạn chế sạt lở, bảo vệ khu dân cư ven biển trước tác động của thiên tai. Thế nhưng, chỉ sau hơn 1 tháng, phần lớn cây đã chết khô, khiến người dân không khỏi tiếc nuối trước công sức và kỳ vọng chưa thành hiện thực.

Ông Nguyễn Văn Thành - thôn Tân An, xã An Phú cho biết, người dân rất phấn khởi khi địa phương triển khai trồng cây ven biển. Ai cũng mong cây phát triển tốt để tạo thành hàng chắn sóng, chắn gió, bảo vệ đất đai và khu dân cư.

“Địa hình khu vực này sát biển, nguy cơ sạt lở khá cao nên nếu có hàng cây giữ đất thì người dân rất yên tâm. Vậy mà không hiểu vì sao, dù rễ con vẫn mọc ra nhưng cây cứ héo dần rồi chết. Nhìn cảnh đó, ai cũng xót xa cho công sức đã bỏ ra” - ông Thành nói.

Ông Trần Ngọc Xôn - Phó Chủ tịch UBND xã An Phú cho biết, số cây nói trên nằm trong chương trình tài trợ của một doanh nghiệp, gồm 4.000 cây phi lao và 1.000 cây sao đen. Chương trình được triển khai với sự phối hợp của nhiều đơn vị, đoàn thể trên địa bàn.

Theo ông Trần Ngọc Xôn, khoảng một tháng trước, 4.000 cây phi lao được trồng dọc tuyến ven biển. Tuy nhiên, dù sau đó xuất hiện mưa kéo dài nhiều ngày, phần lớn cây vẫn không thể sinh trưởng, dần khô héo và chết. Trong khi 1.000 cây sao đen phát triển tốt thì số phi lao trồng ven biển lại chết hàng loạt, chỉ còn lác đác một số cây sống sót.

Trước thực trạng trên, ông Phạm Xuân Sinh - Chủ tịch UBND xã An Phú cho biết, địa phương dự kiến mua bổ sung 1.000 cây phi lao giống mới để trồng thử nghiệm tại khu vực ven biển Nghĩa An. Địa phương sẽ kiểm tra chất lượng nguồn nước ngầm tại các giếng đóng ven biển, đồng thời đưa cây giống đến khu vực trồng để thích nghi dần với điều kiện thổ nhưỡng cát biển khoảng một tuần trước khi xuống hố. Nếu đợt trồng thử nghiệm đạt kết quả khả quan, địa phương sẽ tiếp tục xem xét nhân rộng trên toàn tuyến trước dịp Tết Nguyên đán 2027.